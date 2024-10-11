台北10大公園宅花博旁漲最多　1公園周邊有望補漲

▲統計台北市10大公園周邊房價，其中萬華青年公園Q3不漲反跌2.9%。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

統計台北市10大公園周邊房價，漲最多是中山區花博，均價站上9字頭，年增幅高達17.7%。不過，萬華青年公園竟不漲反跌，均價跌到6字頭，也是10大公園中唯一價跌的公園。不過在地房仲，該區有捷運萬大線利多，房價還在低基期，未來有望補漲。

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住商機構觀察北市10大公園周邊房價，近1年皆有不小漲幅，其中漲最多的是花博公園周邊，從每坪76.8萬元漲到90.4萬元，漲幅高達17.7%。

花博公園位於大同、中山區交界，較偏向台北市蛋白區，但近年吸引部分建商進駐推動都更，且花博公園鄰近的大同區新案價位持續高漲，推升周邊房價走勢，使該公園區域價位高升。





▲台北市10大公園周邊（方圓2.5公里）房價統計。（表／記者項瀚製）

有著大湖公園、碧湖公園等大片湖面景觀的內湖區，近1年2大公園周邊均價站穩8字頭，漲勢也分別達12.9、8.9%，排行第三、第六名。

住商不動產台北內湖加盟店長胡立中分析，內湖2大公園周邊皆有捷運站加持，其中碧湖公園環境清幽，吸引不少名人進駐，附近儼然成為「名人巷」，區域價位保值性強。

而大湖公園附近以國會山莊、立委特區等兩大生活圈著稱，房市以獨棟別墅著稱，為北市罕見純別墅住宅環境，深受高資產族群青睞，且區域物件釋出稀少，因此成交價位頗具支撐力道。

值得注意的是，萬華區青年公園周邊近1年不漲反跌，從7字頭掉到6字頭，跌幅2.9%，也是10大公園中唯一下跌的公園。

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示，青年公園周圍屋齡較多，以40年以上的國宅電梯為主，因此沒有新案拉抬價格，考量到近期市況小跌3％合理，但該區7字頭在北市仍相對親民，2000多萬元買得到3房，未來還有捷運萬大線利多，未來有望補漲。

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