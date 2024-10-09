ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

▲▼松隆路。（圖／記者項瀚攝）

▲欣聯建設專業經理人蕭傑楷，破解鄉民對都更的5大疑問。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

破解鄉民對都更的5大疑問！最新一集《地產詹哥老實說》邀請欣聯建設專業經理人蕭傑楷，他闡述建商選擇、危老與都更、權變與合建的要點，並告訴讀者可能會踩到哪些雷。此外，也分享建商通常會如何面對頂加和1樓戶，並針對地主們期待的「1坪換1坪」，提出5大前提關鍵。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析都更的5大疑問。

想參加都更，第一步要做什麼？蕭傑楷表示，都更的第一步就是選擇合作夥伴建商，首先上市櫃建商財務穩健，不會倒，但相對地這類公司對地主也非常挑，要好的地段、夠大的基地規模、甚至也會評估周圍的生活機能。此外，以雙北地區來說，還有許多中型建商，像是深耕在地多年、擁許多業績的建商等等，也是不錯的選擇。

至於小建商的風險就較高，可能出現「小孩開大車」的狀況，此外在疫情之後，營建成本高、工班難找，可能導致拆屋後卻發包不出去，因此也可盡量選擇擁自有營造廠的建商。

蕭傑楷接著提醒，有些建商可能會做假業績，或是業績列得洋洋灑灑，但卻都不是起造人，只是投資的股東之一。他建議民眾，可上網查詢建築工程履歷，歷年建照數、完工數一目瞭然。

網友們的第二個疑問是，都更、危老哪個好？蕭傑楷表示，都更的容積獎勵更高，達1.5倍，但基地面積需達1000平方公尺，而危老雖沒有基地面積限制，但需100%地主同意，因此往往最後一戶就會變成「獅子王」，導致重建破局。

第三是權利變換、協議合建哪個好？蕭傑楷說明，協議合建就是建商與地主談好一個分配比例，而權利變換是從價值來計算分配的條件，用重建後的總價值去扣除總成本來計算。

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲蕭傑楷提出2項曾聽過都更「合約陷阱」。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

蕭傑楷提出2項曾聽過的都更「合約陷阱」。第一是建商答應給地主40坪+1車位，地主認為是40坪的房子再給1車位，但實際拿到的卻是30坪的房子+10坪的1車位，因此合約上如何撰寫就非常重要了，建議民眾在合約審閱期的1個月中，多和專家與律師請教。

第二個陷阱是合建條件寫得模糊。舉例來說，有些建商在基礎容積上給6：4（地主6），但在容積獎勵、都更獎勵部分降低地主分配比例，導致全案變成55：45（地主55）。

網友第四個疑問是，頂樓加蓋、1樓戶的條件如何計算？蕭傑楷表示，頂加沒有產權，通常建商只會依面積補助造價成本，1樓戶地主最常主張的就是「當初買得比樓上貴，換得的面積也要比較多」，面對這種狀況是，就是走估價。

最後，網友們也非常好奇，究竟拿不拿得到1坪換1坪？蕭傑楷表示，要成功拿到1坪換1坪，有5大關鍵前提，若有符合，那麼就有機會。首先是土地使用分區，若為商業區，容積率高，台北市動輒600、800%，再加上都更獎勵，換回絕對1坪以上，民眾可先上網查詢自家是什麼分區。

區域新屋售價每坪達100~120萬元以上也有機會，建商分配拿少一點，但可從售房利潤回補，此外若老屋臨路面寬達10米以上條件也可能更好，且越寬越好。

第四項前提是看房屋前面和天花板有沒有剝落、鋼筋裸露，若為海砂屋在都更獎勵上會拿得更多，自然條件更好。最後是走防災都更，一樣可以拿到較高的容積獎勵，讓那些住宅區4層公寓的屋主也有機會1坪換1坪。

蕭傑楷補充，防災獎勵是蔣市府推出的政策，前提是基地達1000平方公尺以上，若是民國63年以前建造完成、也就是屋齡50年以上的舊屋可直接走防災，若屋齡不夠，就要經過結構技師的相關檢測。

▲▼大直街巷弄公寓近期單價屢創新高，近期有2樓公寓創88萬元高單價。（圖／記者賴志昶攝）

▲若是民國63年以前建造完成、也就是屋齡50年以上的舊屋可直接走防災。（示意圖／記者項瀚攝）

►央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

►全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

►買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

關鍵字：欣聯建設蕭傑楷都更危老改建1坪換1坪地產詹哥老實說

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

周杰倫鄰居7.2億求售豪宅　5年沒住抬價逾9千萬

周杰倫鄰居以7.2億元求售「和平大苑」30樓戶，屋主是新加坡僑外資法人，坐擁該豪宅不只1戶。而本次求售的30樓戶，為屋主於5年多前以總價6.29億元購入，現況毛胚屋，還抬價9100萬元。但在地房仲認為，此開價仍屬合理價碼。

17分鐘前

玉竹商圈2間人氣名店被買下　新房東曝規劃

「富治串燒」、「一本拉麵」是高雄玉竹商圈排隊名店，每到用餐時間，幾乎是一位難求，根據實登，6月以1億元成交，創新興區今年以來最貴總價紀錄，新買家「永鑫投資」為永信建設大股東，信義房屋專家表示，地段精華吸建商進場整合。

42分鐘前

都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

破解鄉民對都更的5大疑問！最新一集《地產詹哥老實說》邀請欣聯建設專業經理人蕭傑楷，他闡述建商選擇、危老與都更、權變與合建的要點，並告訴讀者可能會踩到哪些雷。此外，也分享建商通常會如何面對頂加和1樓戶，並針對地主們期待的「1坪換1坪」，提出5大前提關鍵。

1小時前

獨佔雙溪謐境！機能生活零妥協　國際飯店指標宅「溪泊林」

台北地峽人稠，居住型態多為集合住宅，想在台北市區擁有山水景觀，附近有捷運交通，方便上班或出遊，房子有大棟距保有隱私，邊間雙面採光通風設計，以及未來增值前景，《ET即賞屋》財經主播李佳玲開箱符合這些完美條件的建案「溪泊林」，集結休閒、地段於一身，可是台北市近乎絕版的地標住宅。

1小時前

土城13坪小房「3房1廳1衛1陽台」1780萬　網嘆：花千萬坐牢

近年來通膨及房價上漲，讓買房早已幾乎變成是遙不可及的夢想，有網友看到新北土城區最近狂推12至13坪的小房，令他沒想到的是竟還能隔出3房1廳1衛1陽台，好奇12坪多的三房是不是正夯？此文一出，網友則不禁感嘆「原來今日香港明日台灣，是指住家」、「台灣還真的變香港了」。

10小時前

房貸滿水位明年可緩解？　1數據顯示恐更加劇

銀行鬧錢荒，央行再出手新信用管制，也造成房地產市場有感冷卻。目前市況隨著房貸需求高漲，多家銀行選擇調高房貸利率至3%左右，甚至傳出4％的高利，業者點出房市熱潮大約是疫情2020年起，明後年將面臨隨便破1500億元的大量交屋，錢荒狀況恐將加劇。

17小時前

限貸致房仲倒店潮？　周鶴鳴：當心持續量縮1季以上

「對比7月，二手待售量增加1~2成。」台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，屋主們對風險的接受度不同，央行政策祭出後委售量增加，但多屬讓利下車，且未來撿便宜的機會將越來越少。至於價格，他認為供給量大區盤整，稀有釋出區穩定，3房低總價物件甚至繼續創高。

19小時前

「用電量暴增2倍」電費破5900元！他教1招檢查　差點當冤大頭

獨自在外面租屋生活，除了三餐及房租開銷外，電費也是一筆不小的支出，有網友指出，收到9月份的電費帳單，發現用電量突然暴增超過兩倍，電費高達5929元，嚇壞他，從沒繳過這麼多錢，於是他查了帳單上的「本期指數」，發現台電人員抄錯了，差點就成了冤大頭。

20小時前

台積電高雄P4、P5廠啟動環評　在地酸：楠梓漢怎麼輸？

台積電進駐高雄，P1廠預計2025年量產，近期傳出台積電將申請擴廠，高雄市長陳其邁8日證實，台積電P3廠10月正式動工，P4、P5廠將啟動環評程序，房市直接受惠的高大特區，根據實登，近3年預售成交量暴增1.5倍，快要無屋可賣。

20小時前

住宅法通過3年仍未定案　民團喊話「訂定社宅分級租金」

OURs都市改革組織、社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會等民間團體8日與國民黨立委羅智強、民進黨立委林月琴及民眾黨立委林憶君舉行記者會指出，2021年修正通過《住宅法》第25條，明訂中央主管機關內政部「應斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則」，但中央始終傾向採「身份別市價打折」，引發民間團體抗議與地方政府疑義，呼籲落實「依收入能力訂定分級租金」，以及社宅租金調整應以辦法或自治法規定之。

20小時前

3男在公司抓老鼠「突被襲擊」 他嚇瘋秒爬沙發跳上桌避難

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

土城13坪房「3房1廳1衛1陽..

管理費每坪15元漲到70元　他..

房貸滿水位明年可緩解？　1數據..

家裡天花板漏水「樓上擺爛怎辦？..

北市6坪套房月租7千　網見格局..

房貸資金緊「北市買氣掉7成」　..

都更後連廁所都換不回來？　高手..

傳房貸利率衝破4%？專家解析：..

用電量暴增2倍　電費破5900..

「風口停時摔死的都是豬」　業者..

ETtoday房產雲

最新新聞more

周杰倫鄰居7.2億求售豪宅　5..

玉竹商圈2間人氣名店被買下　新..

都更後連廁所都換不回來？　高手..

獨佔雙溪國際飯店指標宅溪泊林

土城13坪房「3房1廳1衛1陽..

房貸滿水位明年可緩解？　1數據..

限貸致房仲倒店潮？　周鶴鳴：當..

用電量暴增2倍　電費破5900..

台積電高雄P4、P5廠啟動環評..

住宅法通過3年仍未定案　民團喊..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366