租到「屍臭屋」！妹子清掃到嘔吐急求救　網驚勸：快逃

▲網友分享她租到「屍臭房」，嘗試這種方法拖地仍無法去味。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

租房路太曲折！有位女網友近日分享，她由於種種原因選擇了一間「因病過世」的房子，起初剛看房時，現場有很濃的明星花露水味道，後來香味逐漸散去，發現房間裡飄出臭味，經過上網查詢加上鄰居的說法，確認是「屍臭味」。她嘗試各種方法拖地、清理，仍無法解決這個問題，更讓她忍不住嘔吐，最後只好發文求助，希望網友能教她除味方法。

這名女網友在Dcard上以「如何去除屍臭味？」為題發文，表示由於物價上漲、租金高昂，加上沒辦法申請補助，考量到距離、價格種種因素，她選了一間「因病過世」的房子。當她第1次看屋時，現場就有濃濃的明星花露水味，決定簽約後再次去看房，香味才漸漸散去。

不過，原PO第3次進屋要打掃其中一間房間時，卻發現香味伴隨著臭味，上網查詢後，以及隔壁鄰居說「你是XX樓喔，那個死很久了，臭一個…」，才讓她驚覺臭味就是「屍臭」。

原PO陸續將家具搬進租屋處後，只剩下那間房間還有屍臭味，於是她戴上口罩，嘗試用「碳酸鈉+壽司醋」拖地，卻還是能聞到「明星花露水香味+臭味+酸梅味」。原PO接著用「尤加利精油」打掃，卻覺得越拖越臭，待她簽約完進去再離開，便直接吐了1次，甚至導致她進公司後，忍不住跑去廁所吐。對此，原PO只好發文求助，「那個欲蓋彌彰的香味+臭味，到底！要怎麼除屍臭味」。

貼文一經曝光後，迅速引起大批網友討論，紛紛留言表示「搬家吧，這真的不太好」、「住在一間有屍臭味的房間，真的對自己的心理狀態不好，很容易給自己下心理暗示，如果是基督教之類有宗教信仰或無神論的人，我覺得就可以住，普通人還是快逃」、「建議搬家，兩個月押金就算了，磁場不好一整年，會出很多事情，這種東西一般人沒有能力解決的」。

也有人說，「你身體已經不舒服了 你還要繼續撐什麼？心理上你覺得沒關係可以克服，但是生理上還是要注意病菌的問題，並且味道不適也是一種侵害身體的症狀」、「花這些心思跟錢去除味道，倒不如趕快搬家，不要浪費時間，好奇租金是多便宜？可以讓你忍受又清理」。

此外，不少鄉民提出了除臭味的建議，「我最近買了人體屍體除臭劑，你要不要買一罐試試看，我還沒有使用，但是成分裡面有寫酵素，原理或許是生物分解相關的細菌，或許會有幫助」、「用1%漂白水拖地 多拖幾次+通風試試，然後要用酸清洗的話，直接用清潔用鹽酸會比較適合」、「活性碳、鳳梨皮...當初展場是用這些這些去味，或是燒一下東西（粗鹽淨化）」、「真心建議找特殊清潔員（專門打掃事故屋的）來清掃，他們有專業清潔工具跟化學藥物可以清潔縫隙跟徹底消毒（屍毒可是沒在開玩笑的）」。

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