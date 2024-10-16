竹科太太白天都在幹嘛？　在地房仲揭群組通話內容「資訊量爆炸」





▲許多竹科太太媽媽們會聚在一起，有很多群組，當然也包括買房群組。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

揭秘傳說中的「竹科太太、媽媽團」！最新一集《地產詹哥老實說》信義房屋竹北台科大店專案協理李昌蒲表示，觀察竹科太太媽媽們會聚在一起，有很多群組，當然也包括買房群組。他除了分享竹科太太們的群組文化與購屋模式，也分析當前新竹房市狀況。

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李昌蒲表示，不少竹科太太、媽媽們由於先生在竹科上班，收入相當不錯，因此擔任全職媽媽，除了把重心放在小孩身上，也是家中的財務大臣。他說：「媽媽們有很多群族，都有不同的目的，像是報考私立幼兒園、買玩具、運動等等，當然也包括買房。」

李昌蒲分享，竹科太太們的買房群族不只1個，而是有好幾個，會分不同區域、甚至不同建商也有不同的群組。想加入群組，除了有一定的審核機制，群組當中較資深，或具有影響力、發語權、能提供更多資訊的人通常相當低調，也被稱為「學姊」。

▲李昌蒲說，單從外表、打扮、穿著很難判斷出竹科太太的身份，。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

李昌蒲說，單從外表、打扮、穿著很難判斷出竹科太太的身份，但可以從專業度與談吐判斷出來，竹科太太在買房之前基本上都是做足功課。

李昌蒲觀察，竹科太太們尤其重視建商品牌，加上經濟實力夠，通常決定斡旋的時間都比較快，「常見的模式像是，太太們直接聯繫房仲，表明要哪間建商、多少預算，一有釋出就馬上看房，甚至有人連看房都不看，直接買下去。」

李昌蒲表示，竹科太太們偏好的建商像是坤山建設，該建商屋齡15年的中古大樓，價格已可買一般建商的新案。另外，竹科太太們鎖定的價格帶大部分為2房1800~2500萬元、3房2800~3000萬元，屋齡在10年以內基本上很快就可以成交。

至於新竹市況，李昌蒲表示，在9月20日央行打房之後，第二戶限貸5成、第三戶限貸3成，許多竹科太太們都是多屋族，基本上都中標，整體房市買氣也下滑。

不過，李昌蒲表示，目前竹北每坪均價60~70萬元，新案來到8字頭，未來還有成長空間，區域建設利多包括高鐵站前聯發科、AI智慧園區、總圖美術館都在興建中，未來就業人口勢必再大增，而蓋房子、中古屋的釋出速度遠跟不上，房市供不應求。

▲李昌蒲表示，長遠來看，新竹竹北房市還有成長空間。（圖／記者項瀚攝）

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