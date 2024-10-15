房地合一稅「稅王」下滑　信義：房貸風險提前緊縮

▲前三季個人房地合一稅收繳稅王台中市，個人房地合一稅收93.1億元，但9月房地合一稅收已經較前兩月下滑。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據財政部最新統計顯示，9月個人房地合一稅收63.8億元，年增77%，累計前9個月個人房地合一稅收501.5億元，年增率高達9成，近年推案量最大的台中市隨交易量萎縮，9月房地合一稅收已經較前2月下滑，信義房屋專家表示，合計前3季房地合一稅收已達793億元，全年度將挑戰千億元的歷史紀錄，但央行不動產放款降溫立場不變，房貸風險提前緊縮。

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根據財政部最新統計顯示，9月個人房地合一稅收63.8億元，年增77%，累計前9個月個人房地合一稅收501.5億元，年增率高達9成，統計顯示，今年前三季個人全國房地合一稅收501.5億元，年增9成，營利事業的房地合一稅收291.4億元，年增47.2%。

▲前三季房地合一稅收一覽表。

而前三季個人房地合一稅收繳稅王台中市，個人房地合一稅收93.1億元，年增68.8%，其次則是新北市87.9億元，反映台中市房價漲幅比新北市更顯著，不過營利事業的房地合一稅則是台北市最多，金額高達91.7億元。

從趨勢來看，合計前三季稅收已達793億元，房地合一稅全年度將挑戰千億元的歷史紀錄，但信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房地合一稅收大增，主要反映2016年後買進的不動產，房價與地價出現大幅上揚表現，以近年推案量最大的台中市來說，隨交易量萎縮，9月房地合一稅收已經較前兩月下滑。」

在9月19日第七波打房政策前，其實市場狀況就呈現房貸市場緊縮、多家銀行接近滿水位、申請房貸需排隊。曾敬德表示：「新青安政策在上半年受到熱烈響應，但滿水位的風險『貸不到』讓民眾買房態度趨保守。」

▲再現在申請房貸風險被提到前面，買房者會擔心能否順利貸到款。（圖／業者提供）

曾敬德認為：「以前買房先看房再申請房貸，不覺得房貸是風險，現在風險被提到前面，買房者會擔心能否順利貸到款。」這種不確定性將持續影響買方意願和資金規劃。

針對稅收王台中市稅收趨緩， 正心不動產估價師事務所所長黃昭閔表示：「台中市房市從2016年實施的房地合一稅開始多頭，而2020年疫情後更是爆炸性價量具增，部分購屋族已達6年連續自住400萬元免稅額度的優惠波段，乾脆獲利出場。」

黃昭閔說：「而近期央行限縮政策，也將逼出一波疫情後買房激情族出脫手邊多餘的物件，來規避上升的自備款避免斷頭，也可預期接下來銀行放款都屬於偏緊的狀態，購屋族需多比較也要有交易時間拉長的準備。」

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