網指「中正大廟」嫌惡設施　在地房仲：根本大加分





▲有網友認為，中正紀念堂綠化程度低，不能稱作公園宅，反而是觀光景點，人多又吵，為周邊房市扣分。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

中正紀念堂算嫌惡設施？有人認為其綠化程度低，不能稱作公園，反而是觀光景點，人多又吵，為周邊房市扣分。不過，信義房屋專家表示，中正紀念堂雖不是正統公園，條件不及大安森林公園，但也是一大休憩空間，可以運動散步，絕對是加分。在地房仲也說，雖然有人稱其為「大廟」，但周邊房市指名度非常好，沒人會在意這點。

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網友在PTT房屋版以「中正紀念堂算嫌惡設施？」為題發文，他說：「這裡附近常舉辦活動可能會很吵吧，這種大型建築場地實際上加分還扣分？」

話題一出，引發熱議，網友們意見不同，紛紛留言：「中正紀念堂是公園耶，當然加分」、「嫌惡設施勒，我還笑你買不起這邊的新案」、「中正紀念堂是觀光景點，大扣分」、「這根本不算公園，正廟的綠化很低」、「中正紀念堂人多又吵」、「拜人鬼的都是陰廟」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然中正紀念堂不算正統的「公園」，條件當然也不及大安森林公園，但要在都會地區找大那麼大的休憩空間，可以散步跑步，相當難得，第一排景觀棟距又不錯，絕對是為周邊房市加分，「如果我可以住在那邊，我當然想。」

至於網友提到的，中正紀念堂是觀光景點，人多吵雜，曾敬德說：「還好吧！中正紀念堂人不會很多啊，而且離周圍的社區距離也夠寬，若真要說人多，行天宮那種人才更多、比較會吵。」

中信房屋東門永康加盟店副店長李采璇表示，雖然有人會說中正紀念堂是「大廟」、「中正廟」，但實務上買方根本沒人會在意這點，第一線接觸的客戶都是很喜歡這邊環境的，除有捷運紅線、綠線，未來還有萬大線，此外還坐擁中正國中明星學區。

李采璇指出，中正紀念堂第一排屋齡較新的大樓，成交單價已上看150萬元，而非第一排的大樓也有每坪130萬元水準，為台北市表現相當不錯的區塊。

▲中正紀念堂首排房價站穩每坪150萬元。（圖／ET資料照）

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