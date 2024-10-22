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中央將徵收碳費　清水模教父：減碳應從公共工程帶頭

▲▼漢宇見築館,單元12,總部,銷售中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲清水模工法不需再使用外飾材，如粉刷、裝修、磁磚、石材、油漆等，在源頭上就能將耗能降低。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中央明年起徵收碳費，一般費率訂為每噸碳新台幣300元，開發商非第一波碳費開徵對象，但上游產業的水泥製造業，將是碳稅大戶，實際課徵後勢必轉嫁到營運成本上，清水模教父人廖明彬日前出席活動時說：「盼先從公共工程開始做好。」

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營建業恐慌的「綠色通膨」，中央碳費一般費率訂為每噸碳新台幣300元後，建築業界無不積極尋找解方，台灣清水模教父、清水建築工坊主持人廖明彬，在台中市建經協會大師講座上提到：「清水模建築對於減少碳排有幫助，因大量使用清水混凝土，在施工時就一次到位。」

▲▼ 清水模教父廖明彬 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲清水模教父人廖明彬（右3）出席活動，盼擁有節能減碳的清水模工法，從公共工程開始做好。（圖／記者陳筱惠攝）

廖明彬指出：「清水模工法不需再使用外飾材，如粉刷、裝修、磁磚、石材、油漆等，在源頭上就能將耗能降低，再者，清水混凝土使用的砂石，為河川疏濬後的產物，是永續再利用、碳足跡小。」

台中市建築經營協會理事長葉昱徵表示：「建築的表現多樣，不論外表、設計、規劃，而清水模是其中一種表現方法，在日本常見的低層建築就常採用清水模，不過台灣由於環境比較潮濕，在台灣的清水模工法上也需與環境配合，這些專業度需在這一代就扎根。」

廖明彬指出，在淨零碳排的全球趨勢下，清水模建築使用的材料有減碳優勢，期待更多人的投入，從公共工程開始，進而提升產業技術，他表示：「一棟好的清水模建築可使用超過50年、甚至100年，仍常保如新、不用再裝修，也減少了工的耗能。」在技術不斷進步下，或許未來清水模建築在台灣也能成為新一代的建築趨勢。

▲▼工地,缺工,工人,營建業。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中央明年起徵收碳費，一般費率訂為每噸碳新台幣300元，政府評估碳影響房價約0.1%。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，面對碳費來勢洶洶，大台中不動產開發公會理事長王至亮認為：「營建業雖現階段雖不是碳費徵收對象，表面上不會受衝擊，但實際所有上游原物料相關的『隱形碳』成本並不小，包含水泥、鋼、鐵、金屬等。」

王至亮認為：「不論是材料加工、運輸都將衝擊不動產業者，從房價結構中營建成本約占了30%來計算，光是鋼鐵及水泥等材料成本則在成本中又占了約3成的比例，碳成本的轉嫁不只政府計算房價的0.1%而已。」

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關鍵字：碳費清水模建築營建業碳排綠色通膨

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