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央行打炒房、海外房產投資夯　菲律賓地產龍頭Ortigas Land推出豪宅搶市

▲▼菲律賓,Ortigas Land,豪宅,奧提加斯中心Ortigas,CBD,馬尼拉。（圖／業者提供）

▲奧提加斯中心Ortigas為菲律賓馬尼拉最具投資潛力的嶄新CBD。

圖、文／業者提供

央行祭出第七波打房政策，讓海外房產特別夯，全台買氣受影響，投資人資金開始轉移海外。隨著亞太地區經濟增長的加速，菲律賓房地產市場正展現出無限潛力，特別是在台灣投資者的眼中，這個與台灣僅兩小時飛行距離的國家，逐漸成為最具吸引力的「第二家園」之選。據2024年第二季度的經濟增長率（GDP）統計，菲律賓以6.3％的增長率名列前茅，在在顯示出其旺盛的經濟活力。

高端住宅市場全球領先，馬尼拉成為富豪首選

事實上，馬尼拉的高級住宅市場在過去數年內的增長速度令人驚嘆，隨菲律賓高淨值人士 (HNWI) 和超高淨值人士 (UHNWI) 的增加，高端住宅市場的需求也隨之水漲船高。全球富豪目光逐漸轉向馬尼拉，原因不僅在於其快速的經濟增長，更在於當地高端住宅的相對價格仍具競爭力，與其他國際大都市相比，馬尼拉的豪宅價格更顯得實惠。 

隨馬尼拉基礎設施升級與不斷開發的積極政策，預估未來數年內房價將大幅增長，對尋求穩定且具增值潛力的國際買家來說，無疑是絕佳置產機會。特別是高淨值人士對生活品質要求不斷提高，促使市場出現更多高端綜合行開發項目，外加政府大力支持更預示著馬尼拉高端住宅市場增值的巨大潛力。

城市面貌的改變，交通基礎設施大躍升

Ortigas CBD的優越地理位置和即將完善的交通樞紐，勢將進一步推動馬尼拉房市的迅速發展。像是2021年啟用的Kalayaan大橋，成功縮短了Ortigas與BGC之間的通勤時間，基礎設施的升級進一步提升Ortigas CBD房產價值，吸引更多高端住宅投資者進駐。

值得關注的是，預計2029年完工的MRT 9，正在如火如荼地施工，這條全長36公里的地下鐵路系統將連結馬尼拉三大CBD，特別是在Ortigas將設有南、北兩站，這將大幅縮短城市間的通勤時間，使得馬尼拉的主要商業區變得更加便捷。

馬尼拉豪宅市場飆升，投資者的黃金機遇

萊坊數據顯示，2024年第二季度全球頂級城市房價指數（Prime Global Cities Index）菲律賓馬尼拉以26%年漲幅居首，成為全球增長最快的豪宅市場。在這波房價飆升的浪潮中，Ortigas CBD脫穎而出，相較於Makati和BGC，Ortigas CBD的房價更具競爭力，此點無疑使它成為當前馬尼拉最具潛力的投資地區。

Ortigas CBD位於馬尼拉南北交通要道上，匯聚了眾多海內外企業，如IBM、HSBC、Jollibee和生力集團等大型集團開設立據點以及Ortigas Land 、SMDC、AYALA國際開發商推案，這不僅為當地帶來了許多就業機會，亦吸引著大量白領階級和外派人士選擇居住於此，進一步推動當地房市的發展。

▲▼菲律賓,Ortigas Land,豪宅,奧提加斯中心Ortigas,CBD,馬尼拉。（圖／業者提供）

▲Empress坐落在Capitol Commons公園正對面，周邊百貨、商場、辦公鄰立，為成熟發展商圈，步行可達捷運站口，輕軌線LRT4即將於2028年完工通車。

菲律賓龍頭Ortigas Land鉅獻——The Galleon & Empress

聚焦在擁有近百年歷史的Ortigas Land，做為菲律賓房地產開發商的龍頭角色，一向致力於打造高品質的綜合社區，並積極推動馬尼拉房地產市場的現代化與國際化。Ortigas Land以創新和高品質著稱，其項目涵蓋高端住宅、商業辦公樓、零售購物中心和綠色公共空間，旨在提供便利、舒適且平衡的都市生活環境。

Ortigas Land的最新項目The Galleon是Ortigas CBD唯一的綜合開發項目，作為該區最後一塊全新建設住宅用地，項目結合商業、百貨與住宅，正對面即是亞洲開發投資銀行駐地，超過3,000名外派人員的住宅需求，進一步提升其投資吸引力。此外，The Galleon以超高奢華建材與低密度設計，為住戶提供極致的生活空間，The Galleon預計於2026年商業辦公部分率先交屋，屆時將立即帶來穩定的租金收益。

另一項目Empress，其周邊已發展為成熟的商業區，預計於2028年捷運線完工後，站點即在家門口，交通便捷性將大幅提升。該區現無其他新住宅建設，此稀缺性亦讓Empress成為長期增值的保障。捷運通車後，隨著周邊租金行情持續上升，Empress的投資潛力將更加顯著。

Ortigas Land以「一站式生活」理念著稱，致力打造集居住、工作、娛樂和購物於一體的綜合社區，為提升客戶的生活品質，也規劃全智能居家生活如手機APP操控冷氣門鎖等。這不僅展示品牌在菲律賓房地產開發商引領潮流的能力，更強調出其對可持續發展和社區營造的承諾，為馬尼拉城市生活帶來更多可能性。無論是自住或是投資，The Galleon & Empress都會是資產增值的保障選擇。

兩小時即達的海外生活，台灣人第二理想家園 對於台灣投資者和長期居住者而言，菲律賓的地理位置近在咫尺，讓短期投資與長期定居都變得更加方便。加上菲律賓相對寬鬆的永久居留政策，以及低廉的生活成本，此地逐漸成為許多人心目中的完美「第二家園」。 

除地理與經濟優勢，菲律賓的語言環境也對台灣人相當友善，廣泛使用的英文使得生活與溝通更為輕鬆，讓夢想在海外建立新生活的人們倍感安心與舒適。

▲▼菲律賓,Ortigas Land,豪宅,奧提加斯中心Ortigas,CBD,馬尼拉。（圖／業者提供）

▲Ortigas Land豪宅代表作Galleon位於Ortigas 區最核心的綜合開發項目，為該區最後一塊全新建設住宅用地，正對面即是亞洲開發投資銀行駐地，超過10萬名外派人員有住宅需求。

全英文教育環境，通往國際的留學跳板

作為英語系國家，菲律賓不僅提供優質生活環境，其高等教育資源也相當吸引人，例如雅典耀大學與德拉薩大學等學校與多所國際知名大學合作，提供以英語授課的學位課程和國際認證專業，如商業管理和國際關係，增強學生的職場競爭力。

根據菲律賓教育部統計，該國的高等教育機構吸引了來自不同國家的國際學生，反映出教育體系的潛力與多樣性。再者，菲律賓的學位認證與美國和英國互通，讓計劃轉學的學生降低留學成本並獲得國際學位，且學費僅為歐美國家的三分之一，加上親民的生活成本，使得菲律賓成為海外留學的熱門選擇之一。

菲律賓愈發成為台灣投資者的理想「第二家園」，尤其是馬尼拉的Ortigas CBD因其卓越的地理位置及房地產市場的迅猛增長，近幾年吸引著眾多國際買家。未來幾年，隨著市場的不斷成熟和政府支持政策的推動，菲律賓房產市場將展現出更大的潛力，為尋求穩定增值的投資者提供了無可比擬的機會。

「馬尼拉Ortigas -The Galleon & Empress」台北/台中說明會
台中場
地點: 台中林酒店（The Lin Hotel, Taichung）
地址: 台中市西屯區朝富路99號
日期: 2024年10月26日（星期六）
時間: 2:00PM - 4:30PM（1.30PM入場）

台北場
地點: 台北W飯店（W Taipei）
地址: 台北市信義區忠孝東路五段10號
日期: 2024年10月27日（星期日）
時間: 2:00PM - 4:30PM（1.30PM入場）

立即報名：04-2255-0556（席位有限，敬請提前預約！）
立即點擊報名：https://bit.ly/3Ypht9p
 

關鍵字：菲律賓Ortigas Land豪宅奧提加斯中心OrtigasCBD馬尼拉

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