購屋族ALL IN變月光　上網急問：預算5萬哪些家具、家電必買？

▲有網友坦言，今年All in買房，上網問網友預算5萬元，必買什麼家具、家電？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近年房價高漲，有網友坦言，今年All in買房，存款花到只剩10萬元，已經連續好幾個月當月光族，現在要入厝了，上網問網友預算5萬元，必買什麼家具、家電，而且萬一要出租還能沿用？信義房屋專家表示，冰箱、熱水器、冷氣3件套，通常是租屋族必須。

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原PO在PTT發問，「今年All in買房，存款花到剩現金10萬元，收支比吃滿6成，已經連續好幾個月當月光族。以前都租房子，用房東附的家電、家具，真的沒想到現在家電、家具要這麼貴。觀望好久，想想還是得買，全屋5萬元不知道能不能搞定？」

他並自曝，雖然之後會住一陣子，但也可能會出租，「若以出租角度來看，哪些家具、家電是必買？買了也好租？」

▲原PO若想出租，對租客來說，小冰箱、熱水器、冷氣3件套家電堪稱必備。（示意圖／記者張雅雲攝）

貼文引發討論，有網友分析，「家具、家電都可以在大賣場買，或是網購分期付款，降低壓力。」、「也可以先信貸撐一下。」、「地方社團有時候會贈送用不到的家具。」而原PO也自嘲購屋後就是「房奴」，像是床、電視、跟冰箱，也都用上一任屋主留下的。

信義房屋高三區協理周清源表示，購屋後若想要省錢，對原屋主留下的家俱，可以考慮在自己能力可及的範圍內篩選，若可接受繼續留用，像是燈具、餐桌、沙發等，還可以再省一筆交屋後的預算。

至於之後原PO若想出租，對租客來說，小冰箱、熱水器、冷氣3件套家電堪稱必備，洗衣機暫時可用自助洗取代，等之後預算寬鬆再入手；至於床架、衣櫃、桌椅，對部分租客來說不是必須，若地方社團有網友剛好搬家出清或贈送，也會比到二手家電行購買家電更便宜。

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