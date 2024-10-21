楊金龍：大家「拚命買房」將催化房市泡沫

▲楊金龍表示，大家拚命買房，恐將催化房市泡沫。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

中央銀行9月祭出第7波選擇性信用管制，震撼市場，被稱作「金龍海嘯」。中央銀行總裁楊金龍17日表示，先前房市熱度高，大家拚命買房，恐將催化房市泡沫，影響金融穩定，央行出手是希望扭轉預期心理，讓市場冷卻，期待能讓房市軟著陸。

楊金龍17日赴立法院進行業務報告暨「第七波選擇性信用管制之配套措施」專題報告。楊金龍表示，前一年房市過熱，在房價高漲的過程中，他對於金融穩定確實有點憂慮，因為當社會大眾預期房價一直上漲，大家會拚命買房；雖然房市泡沫很難定義，但若預期心理太強、房價上漲速度太快，「這就容易催化泡沫」。

央行於9月祭出第7波選擇性信用管制，楊金龍表示，央行擔憂市場氛圍繼續持續下去，對房地產長期健全發展不好、對金融穩定也造成威脅，必須未雨綢繆、事先出手，以抑制房價上漲的預期心理。

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

至於為何先前沒有及時出手，楊金龍表示，6月時，對房地產的資訊掌握不夠充分，管制力道比較輕，因為6月資訊會延遲一兩個月才拿到，發現情況比原先想像更嚴重，因此9月再次出手。

楊金龍並以1990年代日本資產泡沫破滅事件、2007至2008年間美國次級房貸危機為例，指出如果政府沒有及時謹慎處理市場預期心理，導致泡沫，經濟會垮下來；近期中國的經歷也值得引以為戒，中國政府出手太慢又太重，導致現在救市困難，「中國（經驗）是值得我們借鏡」。

朝野立委關注央行房市管制的成效，楊金龍表示，成效短時間內看不出來，但他認為事態朝正向發展。

楊金龍表示，就央行觀點，最要緊的是把市場對於房價上漲的預期心理扭轉向下，這一步最重要，先讓市場冷卻，接下來房價能下來是最好，讓房市能夠軟著陸。

至於後續是否會有第8波選擇性信用管制，楊金龍語帶保留的表示，需要一點時間觀察，央行會密切注意並滾動檢討，是否還需要加大力道，檢討後會做決定。

但楊金龍強調，央行將持續謹慎推動，不會高高舉起、輕輕放下。

立委關切央行8月對銀行道德勸說後，是否有受到府院關切，楊金龍回答沒有，央行實施後、新聞稿馬上送給總統府；行政院長卓榮泰僅電話簡單談一談、通話不到5分鐘，而總統賴清德並沒有打電話給他。