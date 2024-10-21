陳幸妤豪宅無敵視野曝光　房仲：降價後詢問度大增300%

▲前總統之女陳幸妤，在2012年花了8750萬元買下台中七期豪宅，第一視角視野曝光。（圖／房仲提供）

記者陳筱惠／台中報導

前總統之女陳幸妤，在2012年花了8750萬元買下台中七期豪宅，掛賣11年期間降價5次，日前才又再度調整價格，來到開價史上最低的9018萬元，也只比當初買的價錢多268萬元，實際詢問接案房仲，對方則透露：「調整價格後已有5組洽詢，詢問度大增300%。」

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台中七期指標豪宅「聯聚方庭大廈」，門前有氣派的噴水池，新古典風格鮮明，而住戶也大有來頭，不過其中高樓層戶別，為前總統之女陳幸妤持有，自取得至今，掛賣了11年，日前降到最低9018萬元，希望能盡快找到買主。

實際詢問接洽的房仲，台慶不動產七期多利加盟店業務主任陳沂稼指出：「高價豪宅如果一個月有5個人來問就已經算很多了，此案因調整價格後詢問度大增300%，『每天都在忙著帶看』。」

▲高樓層戶別為前總統之女陳幸妤持有，毛胚自取得至今掛賣了11年，日前降到最低9018萬元，希望能盡快找到買主。（圖／房仲提供）



據了解，目前有企業主、外商等高端族群表達高度興趣，都是自住需求，或是想要買給下一代、兒孫輩使用，對於是否有人出價，他則表示不方便透露。

不過他表示，不少高資產族群對於高樓層戶是「情有獨鍾」，如今調整開價後更貼近市場行情，甚至比較同品牌、同坪數案件，這物件樓層更高、視野更好，相比之下可以說是相當划算。

▲台中七期指標豪宅「聯聚方庭大廈」，門前有氣派的噴水池，新古典風格鮮明。（圖／記者陳筱惠攝）

群義房屋文華甘心店協理温峻豪指出：「此物件價錢調整到8位數，被搜尋到的機會比較高，但實際上名人加持的物件，能見度相當高，潛在買主若屬於比較低調，不想被注意的一群，可能也成為屋主賣不掉的壓力。」

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