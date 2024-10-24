直擊接待中心變拍照景區　首購新人：早上登記、下午拍婚紗照





▲新人上午登記結婚，下午就直奔已購入房屋的接待中心拍攝婚紗，幸福感爆棚。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

剛需當道，有不少新人選擇購屋作為見證婚姻的起點，日前，記者直擊一對30歲新人，上午登記結婚、下午就直奔接待中心拍婚紗。新郎蔡先生表示：「我們在此處賞屋、簽約購屋，希望能替未來的家增加回憶。」

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跳脫傳統接待會館的設計，受到已購客新人的青睞，甚至變成拍攝婚紗的景點之一。新郎蔡先生說：「從兩人決定相伴一生，到一起挑房子、下訂、簽約，一路以來都在這個接待中心完成，因此上午登記結婚，下午就直奔接待中心拍攝婚紗，這個人生的里程碑，希望能替未來的家增加回憶。」

而新娘劉小姐則說：「這個接待中心其實比較像是藝術中心，有很多不同的場景，氛圍感也很棒，雖然新家要4年後交屋，但這是一個我們的期待。」

▲七期也是街頭婚紗聖地，歐式風格建築，整齊的街道，讓不少新人不必遠赴歐洲，也能在台中就製造浪漫的場景。（圖／記者陳筱惠攝）

說到婚紗拍攝地點，位於七期惠中六街周邊，更是街頭婚紗聖地，歐式風格建築，整齊的街道，讓不少新人不必遠赴歐洲，也能在台中就製造浪漫的場景。在七期豪宅區周邊上班的上班族就透露：「這個街道幾乎每一天都有新人來取景，不誇張！」

對此，婚紗攝影師林先生說：「七期新古典建築的外觀比較漂亮，當然也會比一般街道有招牌、攤位、騎樓等來得乾淨，西屯路上的歐式建築更因太多新人拍攝，管委會訂立收費標準。而選在接待中心裡面拍攝並不多見，但拍攝婚紗主要還是以新人意願為主，自己遇到比較多到了交屋時間，新家落成後進入室內拍攝。」

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