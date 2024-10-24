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電費不對勁！他查繳費單「1處數值」確認了：真的抄錯電表

▲▼ 。（圖／paco老師授權引用）

▲paco老師家被抄錯電表。（圖／paco老師授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友哀喊，用電習慣與之前一樣，最新一期電費卻飆破1萬8000元，整個超傻眼。理化老師paco最近就遇到一個烏龍，請台電的人查核，才發現電表被抄錯，差點當冤大頭。他就教大家看電費單一處，可以確認台電是否有抄錯電表。

「學起來！避免當冤大頭！」paco老師在IG貼出影片，當中提到，他家9月的繳費通知單一期將近6千塊，「哇！嚇死我了，我從來沒有繳過這麼多錢的。」看了一下用電度數，去年同期他用705度，這期則是1591。由於數值真的差很多，他就覺得不太對，後來便請台電的人查核。

paco老師接著秀出帳單一處，「我教你們看一個東西，你有沒有看到這邊有顯示一個本期（本期指數）是xxxx？你記住這個數字」、「來去找到你們家的電表」、「這裡有一個按鈕，你可以去按他，你給他按到它上面有寫『kW h』的，這個數字是oooo，剛剛這個地方（本期指數）它顯示的是xxxx，很明顯的，他抄錯（電表）了。」

最後paco老師也補充，「我的做法就是打電話給台電，請他們來查核，他確認是抄錯，他要我這期的帳單先別繳，整個流程就是這樣，給大家參考。」

關鍵字：電費台電電表繳費單用電paco老師

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