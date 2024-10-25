看房驚「15坪以下小房變多」！　網曝殘酷真相：1家3口擠13坪

▲小宅很搶手。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，如今買房已經變成年輕人遙不可及的夢，有網友分享最近看房觀察到的現象，很多房子都不到15坪，大多是11、12坪的小房，兩房一廳20坪房子已經是稀有物了。對此，信義房屋專家表示，現在的市場的確是小房比較搶手。

有網友在Dcard發文，「以後15坪以下小房會是趨勢嗎？」發現現在很多房子都不到15坪，甚至有許多11、12坪的物件，以前很夯的20坪2房1廳，現在幾乎沒幾間了。他感到震驚，「不過感覺現在單身族也越來越多，想問小房會是未來的常態趨勢嗎？」

網友感嘆，其實只是沒錢買大房，「有錢我也想買大房子啊，問就是沒錢」、「跟什麼單身族、不婚不生沒啥關係，單純就是錢不夠，我朋友兩大一小為了要搬出去，室內13坪的兩房一廳也是買下去」、「單身我也不想住那麼小，主要是大間一點的也買不起」、「我跟男友住16坪一房一廳，我也覺得好擠，常常要沙發爭奪戰，但沒錢住更大坪數的」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在的房子太貴了，所以空間才被壓縮，坪數小大家容易入手，也比較可以負擔，「小房的確比較搶手」，不過有一點要注意，空間小，室內坪數被壓縮了，採光也會受到影響。