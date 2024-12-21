燙金軌道經濟學　直達青埔「A20重劃區」





▲軌道經濟效應延伸A20重劃區 卡位桃園青埔特區最輕鬆首選。(採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝)

記者浦靖祤／採訪報導

桃園市近年來呈跳躍式成長，各大重劃區陸續成形與增值力逐步向上，一直是多方資金關注的焦點，從A18到A22的捷運站沿線，青埔特區已經成為國際級住宅、商業、與政府旗艦建設的發展熱區。台經院產經資料庫總監劉佩真看好A20站潛力，分析對年輕族群而言，具有相對親切的首購置產優勢。

▲軌道經濟加速區域發展，從A18到A22捷運站沿線的價值逐漸增長。（圖／記者姜國輝攝）

桃園青埔特區以國際航空城為發展定位，加上高鐵、機捷雙軌加持，多項重大建設也陸續到位，帶動周邊機能。台經院產經資料庫總監劉佩真表示，「軌道經濟的效應出現擴散的局面，特別是在AI或者是相關半導體業者陸續的進駐，也帶動了高鐵特區持續在拉高它整體在科技產業上的一個地位，同時帶來的效益是就業人口的進駐，另外就是商業服務，也在高鐵特區逐步的興起，特別是購物中心，也在高鐵特區逐步興起。」

▲桃園A18站擁有雙鐵優勢，交通、生活機能便利。▼A19站的國際棒球場，帶動人潮和商機。（圖／ETtoday資料畫面）

買房跟著交通建設走一直是不變的定律，從A18機捷與高鐵交會精華區，延伸到A19國際棒球場和矽谷研發中心，桃園的軌道經濟發展版圖已經擴大到A20站。位於青埔和中壢之間的A20重劃區，因為擁有獨特的地理位置，正逐漸展現交通便利與生活機能的發展潛力。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，「這幾年整個重劃發展帶動，周邊的土地價格逐步的上升，再加上桃園的航空城計畫逐步的帶動，特別是我們看到近期臺灣的一個人壽公司，以173億買下了周邊的土地，未來將會進行複合式的開發，這個部分的投報率，估計也有可能有機會達到4.5%以上，這些都將帶動區域上的發展。A20距離高鐵的桃園站，事實上只有兩站的距離，未來更可以直接銜接到桃園的機場。」

▲台經院產經資料庫總監劉佩真分析A20站發展潛力。▼擁有獨特地理位置與良好交通機能，A20站成為青埔下一站的潛力指標。（圖／記者姜國輝攝）

A20不僅享有雙城優勢，並採低密度開發，環境舒適宜人，房價也相對親民。大型建商勤樸機構看好A20發展潛力，推出新個案【勤樸大道】，基地面積超過1800坪，規劃2至3房格局，吸引不少首購族青睞。

▲A20重劃區採低密度開發，生活環境舒適。勤樸機構推出新建案「勤樸大道」吸引不少首購族青睞。（圖／記者姜國輝攝）

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，「未來隨著重劃區持續的開發，再加上周邊交通還有生活機能，以及相關教育機構的建立，這些都可望逐步帶動年輕族群，逐步的進入到A20區域中，所以如果年輕族群，可以購買在相對的一個低點，未來其實是可以享有房價的增值空間，也可以對抗通膨。」



做為青埔下一站的潛力指標，只要一站就能同步享有國際級生活，A20重劃區的價值將持續提升，未來發展值得關注。

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