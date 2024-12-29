「該換免治馬桶嗎？」他陷猶豫　一票人狂讚：用習慣會上癮

▲原PO猶豫是否要裝免治馬桶。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者郭卉寧／綜合報導

不少民眾認為「免治馬桶」是很值得投資的家電。就有一名網友指出，很多人將家裡馬桶升級成免治馬桶，讓他很心動，但又看到有些人認為不必換，因此陷入猶豫。貼文曝光引起討論，許多鄉民直呼：「用過回不去了！」

原PO在PTT發文表示，很多人都說家裡換成免治馬桶，但又看到有些人說不需要特別換，讓他陷入猶豫，不曉得該不該換成免治馬桶，因此決定上網詢問，「所以大家家裡有換了嗎？免治馬桶到底好不好用呢？」

對此，就有一票人狂推薦，表示用過就回不去，「用了很後悔不早點用」、「超好用，用過回不去了」、「好幾年前去日本一趟，回家馬上換」、「沒遇過覺得不好用的人」、「好用啊，冬天坐在熱熱的馬桶上多好」、「用習慣會上癮，大便沒洗，都覺得不乾淨」、「大不出來的時候，水柱沖一下就想大了，真的好用」。

但也有人覺得還好，不見得一定要裝，「清潔比較麻煩」、「缺點就是馬桶內會被噴到屎」、「我是覺得不用，自己站起來用蓮蓬頭洗搓比較好」、「原來這麼多人喜歡加熱坐墊，感覺好像上個人剛剛坐完一樣」、「有些旅館有，可以先去住試用看看，不想裝可以買濕式衛生紙擦屁股」。