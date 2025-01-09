明明不缺錢　婆婆卻硬塞錢「贊助買房」！過來人教1招：可以收

▲婆婆堅持要贊助買房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

房價越來越高，不少人需要存好幾年的錢才買得起，也有些人會靠家裡贊助，一名海外人妻表示，最近陪老公回台居住在看房，兩人財務上完全沒問題，但婆婆堅持要贊助10分之1的錢，老公覺得是好意便收下，但她始終覺得很怪異，「這是台灣的婆婆可能會有的行為？」掀起討論。

人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，和老公在海外從事科技和醫療行業，收入穩定且有存款，最近跟隨老公回台灣，陪伴年邁的長輩走完人生最後一程，因此計劃買房，婆婆得知後，突然拿出總價10分之1的現金要資助他們，即使多次婉拒，婆婆仍堅持要資助。

她提到，夫妻倆的投資和存款都有良好的規劃，買房並不會對他們的財務造成壓力。即便如此，婆婆仍堅持要資助，老公也認為收下婆婆的善意無傷大雅。然而，她仍然覺得接受婆婆的資助有些奇怪，「想問問看是不是這是台灣的婆婆可能會有的行為？大家有類似狀況嗎？」

對此，過來人勸她別收，「有能力就別收，收了以後可能會情勒同住」、「其實婆婆個性妳自己知道，會不會有問題可以猜測一下吧」、「婆婆以後可能會說房子她買的，大姑、小姑也會說他們有份，親身經歷，蠻麻煩的」。還有網友建議，如果推不了就收下，但這筆錢絕對不要動，「推不了就收下，但不要動這筆錢，哪天婆婆說嘴全額退還」、「收下，然後把這筆錢存定存，以後婆婆如果有話說，直接把本金跟利息給她」。