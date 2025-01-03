現在的工作不算喜歡「還要考慮買房？」　網：早晚都要買

▲如果不是很喜歡現在的工作，還要考慮買房的事情嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人買房前，都會考慮到自己的工作地點在哪，不想未來要花很多時間通勤。近日有網友發文表示，雖然他的工作算穩定，但他目前也還稱不上喜歡這份工作，因此他就有在思考，就現況來說，他是否應該買房？大家覺得呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「沒很喜歡現在的工作，會考慮買房嗎」為標題發文，提到他已經差不多要成家立業了，只是即便現在的工作穩定，也有調薪機會，但他仍不太喜歡，目前還在持續觀察是否能接受。原PO對此就拋問，像他這樣的情況，還要考慮買房嗎？有沒有人有類似的經驗，能夠分享一下呢？

貼文曝光後，底下有些網友覺得可以買，「買啊，買房最佳的時間點是二十年前，其次是今天」、「我房租跟房貸利息一樣，就買了，寬限期後也繳得起就是了」、「買啊，早買晚買都要買，早點買一買，早點了一件煩心事」。

還有其他網友回應，「不喜歡現在工作，又沒能力換，當然不要買」、「經濟能力決定」、「所以你存多少錢」、「不討厭就好，人生沒那麼美好，什麼事都順心如意，我們不是天選，它能讓你買房就是好工作」。話題引發討論。