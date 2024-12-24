竹北8坪中古套房「噴快破千萬」　她怕爆失眠：會不會太盤

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近看到竹北一間8坪小套房，屋齡近20年，有平面車位，儘管總價不到1千萬，但加上仲介費及代書費，開銷也快破千萬，讓她嚇到直呼，「這樣會不會太貴？」而眾網友也紛紛留言給建議，表示「盤到爆，那邊是天坑第一排吧！」

網友在Dcard發文提到，「人生第一次買房真的好恐懼，最近看了很多房子都太貴，手上沒太多頭期的我只能轉向套房。先講一下房子，屋齡快20年，高樓層外棟，臨竹北喜來登正隔壁，坐南朝北，有平面車位。」

她接著透露，室內實坪約8坪，公設比25%，在十興國小、勝利國中學區，「總價不到1千萬，但付完所有代書和房仲的錢也快破千了。想請問大家這樣會不會太貴，會不會後悔？」

對此，網友們紛紛回應，「超級盤」、「竹北...雖然不想承認，但新竹的房子只會被工程師越炒越高而已」、「台北以外不要買套房」、「只有套房還在意學區嗎？以後有小孩擠不下，租客有小孩也擠不下」、「套房...沒人想買」。

另外，也有內行直言，「雖然那邊地處精華，主要還是屋齡過高，而且是小套房，之後20多年或30年可能會有轉手上的問題」、「這個社區不太好，然後格局差，套房保值性差，銀行鑑價核貸都差，妳6年脫手不虧就是大賺了」。