偷刻她印章辦放棄繼承「房產全弟弟的」！母拿嘸孝親費：不如養狗

▲原PO對於母親偷刻她的印章去做拋棄繼承，感到相當心寒。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

雖然每個孩子都是親生的，但大部分父母還是很難做到公平。一名女網友抱怨，媽媽居然偷拿她的印章去做拋棄繼承的動作，甚至把財產都留給弟弟，讓她相當心寒。

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，爸爸在她小時候癌逝，留下一間房子，後來媽媽帶著她和弟弟改嫁；上高中之後，媽媽常講「以後我們家的財產都是弟弟的，知道嗎」，讓她既困惑、又不爽，原本以為不管怎樣，女兒還是有財產特留份，結果在查戶籍資料時，意外發現，媽媽盜印了她的印章去做拋棄繼承的動作。

原PO說，「我真的不相信我的媽媽，她在我國中二年級的那一年盜刻了我的印章，用我的印章，拋棄我爸的財產繼承，我問過律師，因為年代已經過了法律追訴期，我完全拿我媽沒有辦法，然後我又輾轉聽到親戚跟我講，我媽把她名下的房子，透過買賣的方式，全部過給我弟弟。」

她直言，家裡的狀況不是家財萬貫，但是那種內心的剝奪感、媽媽的不公平，造成姊弟倆感情嚴重失和，幾乎都沒有再聯絡。她無奈表示，大學時每個月給媽媽5千，出社會後每個月給媽媽一萬，「我結婚後就沒給了，結果媽媽直接原地發瘋，反正給和不給結局都一樣，她直接罵我，養我倒不如養一條狗，我真的是徹底心寒了。」

原PO直言，「我用一生來治癒我的童年，如果你沒有把握公平的對待你孩子的話，那你就生一個好了，不要再去害第2個孩子，這也是一種善良。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這種人真的偏心過頭了」、「俗話說五隻手指頭都不會一樣長」、「你媽媽真的有夠過分」、「確定妳是妳媽親生的嗎，心機好重」、「如果已經過戶不在你媽名下的，你媽過世後，你一樣拿不到」。

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