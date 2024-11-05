只顧著吃喝玩樂　他列「年輕人3通病」：活該買不起房！兩派吵翻

▲年輕人買房越來越困難。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近年房價居高不下，不少人哀號買不起房子，一名網友就分析，現代年輕人為何買不起房？點出3大原因，眼高手低、只顧玩樂、不負責任心態，年輕人一年出國好幾次，手機一年換一次，車子也要開最好的，能存到頭期款才怪，直呼「活該買不起房」，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「眼高手低」、「只顧玩樂」和「不負責任的心態」是台灣年輕人買不起房的三大原因。他提到，台灣房屋持有稅低，貸款條件對首購友善，只要有一份正當工作，貸款不是問題，選擇老公寓或是較遠的新興重劃區都是可負擔的，「但偏偏魯空年輕人只想要精華區新房，當然買不起」。

他表示，現在的年輕人只顧玩樂，「一天到晚出國玩，手機拿iPhone，一年換一次」，買車指定新車，不願意買二手車，訂閱各種付費的影音串流平台，餐餐外食，一頓飯可能就要花上數千元，「這樣存得到頭期款才有鬼」。

最後，他認為年輕人普遍缺乏責任感，喜歡把責任推卸給別人，不願檢討自己，成就差怪父母，房價高怪政府，薪水低怪老闆，股票賠錢怪投顧老師，「活該買不起房，台灣社會真的不需要這種廢物魯空，滾去你們最愛的歐美日本吧，慢走不送」。

貼文曝光，掀起網友討論，「家戶收入中位數以上在桃園都還能買，整天哭買不起雙北，真可憐」、「繼續躺平沒關係，以後別哀叫就好」、「第2點是個問題沒錯，年輕人蠻敢花錢，有多少比例是月光族」、「說房價貴的，其實台灣除了雙北，房價所得比都很正常」。

不過也有網友幫補血，「現在的房價和薪資水準，年輕人要在雙北要存夠錢買房也很難，存到當時的目標時，房價早已不是那個價格」、「其實一切都還是心態，願意努力都有可能的」、「年輕人才不會被這種話術騙，不婚不生不買房，蘇胡（舒服）」。