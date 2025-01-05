租雅房超逍遙「年薪120萬」他買房大崩潰　1點全傻：腦子壞了？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房、租房話題是萬年辯論焦點，有網友表示，他有一個朋友，年收入約120萬，原本租雅房，一個月租金是6700元，過得相當逍遙自在。可在家人勸說下買房，每個月背7萬塊房貸，再也逍遙不起來。貼文引發議論，「房租6700跟房貸7萬的房不是一個檔次的吧」、「買每個月房貸3萬的就能繼續逍遙了啊！」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「買房真的是必要的選擇嗎？」他有個朋友租一個月6700塊的雅房，房間裡就擺一台電競電腦、一張床，有一台中古車，身上沒背貸款，年收入約120萬。對方平時玩遊戲想課金就課金，想出國想去喝酒都很隨興，生活逍遙自在。

可後來對方家人勸買房，沒想到朋友買了房之後，每個月房貸是7萬，「他說，他已經不再是逍遙公子了，現在背了房貸已經逍遙不起來了。他在懷疑，買房真的是必要的選擇嗎？」

貼文一出，一票網友紛紛傻眼，「怎麼不選貸少一點負擔比較輕？直接跳十倍，房租6700跟房貸7萬的房不是一個檔次的吧」、「可以接受租6700的房源，結果買超貴的房子是腦子壞了？」「不是啊！年收入120，每個月房貸7萬幹嘛？去買每個月房貸3萬的就能繼續逍遙了啊！自己選超過自己能負荷的然後怪買房，笑死欸！」