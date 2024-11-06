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永和第一家松屋租金曝光　在地：每天賣48碗牛肉飯打平

記者項瀚／台北報導

知名牛丼品牌「松屋」插旗永和，讓在地人相當振奮，該店月租金曝光，每月18萬元。房仲專家表示，該店屬永和中正路核心地段，人潮眾多，加上松屋本身名店加持，區域稀有的宵夜供應等優勢，租金完全不會成為壓力。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

▲▼ 永和松屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲知名牛丼品牌「松屋」插旗永和，讓在地人相當振奮。（圖／記者項瀚攝）

日本知名平價牛丼品牌「松屋」2018年登台，永和分店在今年9月底開幕，成為新北市第三家分店，另在地人相當振奮，直呼「永和也有松屋了」，消息也躍上媒體版面。

觀察實價登錄，「松屋」永和店每月租金18萬元，租期10年，坪數登記52坪，換算單價3458元。該店面由2棟透天合併，過去由「地球村」補習班長期承租，而現在松屋只有承租1樓部分，2~4樓還有部分空間招租中。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「松屋」永和店小檔案 。（表／記者項瀚製）

觀察「松屋」菜單，以價位最親民的牛肉飯來說，大碗每碗125元，若先不考慮所有營業成本，等於是1440碗，換算每天僅48碗。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「松屋」永和店位於中正路，人潮眾多，本身又是名店加持，加上區域少有宵夜場供應，生意一定相當不錯，粗淺地將毛利率假設在30%，那每天也只需賣160碗牛肉飯就回本，非常容易，預期該店獲利會很不錯。

太平洋房屋景安捷運加盟店租賃部林冠豪表示，「松屋」永和店屬於中正路正核心商圈，月租18萬元符合行情，並不貴，持續在該區長期營業不成問題。

另外，林冠豪提到，「松屋」永和店雖然位於商業區，沒有樓上不能作為餐廳使用的法規問題，但其仍只承租1樓，而這也是近來不少連鎖餐飲業者的策略，除非是開旗艦店，不然都不需要那麼大空間。

永和竹林路地標「麥當勞」在撤出之後，可能由於坪數大、租金總價高，房東沒有成功出租，因此也打算使出切割術，將1、2樓以及3、4樓分開出租。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

關鍵字：永和松屋年丼丼飯租金太平洋房屋東森房屋

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