竹北塞車地獄「500公尺要開半小時」房價照漲！達人揭關鍵

▲財訊傳媒董事長謝金河曾在臉書分享竹科塞車畫面。（圖／翻攝謝金河臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年大量人口湧入竹苗地區，每到上下班時間，路上就擠滿一堆車。就有通勤族貼出一張塞車照，納悶怎麼會有人願意花兩千多萬在竹北買兩房一廳一衛的房子，崩潰直怨「上班時間要上個國道，距離五百公尺要半個小時…到底好在哪裡？」話題引發熱論。

有通勤族最近某天上午7點半左右在臉書「爆廢公社二館」發文，貼出塞在車陣中等紅燈的照片，不解道「怎麼會有人願意花兩千多萬在竹北買兩房一廳一衛的房子@@！」直呼竹北要捷運沒捷運、要公車沒公車，也沒有什麼公共設施，「上班時間要上個國道，距離五百公尺要半個小時…到底好在哪裡？」

貼文引發討論，「好在竹北」、「少說要1小時好嗎？下個雨至少要2小時，2-3個禮拜車禍一次，塞爆你」、「因為關埔的兩房一廳要四千多萬，所以只能買竹北」、「紅綠燈等到你會怕」、「無解啊！竹北原居民覺得無奈。」

事實上，經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲曾發文表示，在新竹園區上班的人，肯定每天花了很多時間塞在路上，「如果適逢週五+連假+天氣很冷+下雨combo，那真的有得好受了，會塞到懷疑人生。」

但他指出，即使如此，新竹房價並不會因為交通不便受到抑制，「主要在於居民的同質性太高了：差不多的消費能力、差不多的生活習慣、差不多的移動軌跡、差不多的升學管道與差不多的住宅環境。」