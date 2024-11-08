婚前各自有房！有小孩後「想賣了1間」拿去理財　大票秒搖頭

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

要背房又要養小孩，開銷一定很大。有女網友求助，她和先生婚前各自有房，她的已經付清，先生的房子還在付貸款，目前是出租中、拿租金補貼房貸。現在兩人有了小孩，經濟變拮据，就在考慮要不要賣掉先生的房子。對此，信義房屋專家建議再撐看看，畢竟該物件是資產，如果換現金花掉，其實蠻可惜。

原PO在「買房知識家」表示，她和先生婚前各有一間房，「我的是父母付清，我先生的則是他的父母付頭期款，每個月的房貸我們要自己付。」但因為負擔太大，兩人目前將先生的房子出租，並拿租金付房貸。現在兩人有了小孩，經濟變得更拮据，「一直在考慮要賣掉先生那間房子嗎？還是維持現況？」

她透露，該物件是1300多萬買的新房，參考實價登錄後，應該可以賣到1550萬，「目前考慮如果維持現狀的好處，就是老了有一筆退休金可以使用」，最後求助，「如果建議賣掉，有什麼更好的理財方式嗎？」

看到貼文後，就有人搖頭，「你的問題是因為多了小孩支出增加，賣房子只是讓你短期輕鬆一點，但長期下來反而少了房租收入。」信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，出租的房子可視為資產，如果換現金花掉，其實蠻可惜。

另外，還有網友指出，「建議評估現在每月收支比，如果評估後之後開銷會越來越大有資金需求就賣掉。如果租金大於房貸金額有所獲利，就可以思考日常開支是否可以調整？」「賣掉一下子就花完了，一樣解決不了根本問題。」