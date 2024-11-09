建案交屋前「馬桶被炸過」　工地主任：工人亂拉難避免

▲建案交屋之前，廁所馬桶被工人炸過，怎麼辦？（示意圖／記者余弦妙攝）

記者項瀚／綜合報導

建案交屋之前，廁所馬桶被工人炸過，怎麼辦？工地主任表示，這狀況實在難以避免，有些工人位處高樓層，不可能乖乖跑到1樓流動廁所上。建商業者表示，拿到使照後，馬桶才會通水，因此為了避免工人使用客戶馬桶，通常在施工最後階段，才會把衛浴馬桶裝上。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

網友在臉書社團發文：「建商蓋屋時，未通水的廁所被上得亂七八糟，要求建商換新無果，別人上過的廁所真的無法接受啊，有什麼解決辦法嗎？」

話題一出，引發熱議，網友紛紛留言：「這真的無解啦」、「一般來說這種狀況多半是要求清潔，除非設備有毀損」、「你知道還沒馬桶的時候，還有工人會在牆角尿尿」等等。

一名資深工地主任表示：「工人使用尚未交屋客戶的廁所，實務上確實會發生，拉屎、尿尿都有，但這實在難以避免，一個建案動輒百戶，總不可能每天派人，每層樓24小時盯著。」

這位工地主任說：「工地都會搭建流動臨時廁所，但有些時候工人位處的樓層高，不可能都給你乖乖跑到1樓去上，大多工地真的難免出現上在客戶馬桶、或是其他地點的狀況。」





▲有些工人會跑到，尚未交屋客戶的馬桶拉屎。（示意圖／ET資料照）

建商業者則表示，正因如此，通常在施工的最後階段，也就是約領使照的約2個月前，才會把衛浴馬桶設備裝上，為了就是盡可能避免工人隨意使用，甚至破壞。

建商業者表示，要拿到使照之後，廁所才會通水，因此在這之前若工人使用客戶廁所，也只能再去特別清潔，但在交屋給客戶的時候，一定會清乾淨，但基本上不會換新的給客戶，除非有毀損的狀況。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」