ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房子出租中！婆婆要她收回「便宜租給小姑」　網一面倒：別妥協

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay） 

▲原PO有一間房子正出租給別人。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「婆婆現在一直問我租客租到什麼時候，我好頭疼。」一名女網友發文表示，她有一間房子正出租給別人，但婆婆卻想要她把房子收回，並以便宜的價格租給她的小姑，但她就很擔心，不知道小姑未來會不會住一住，就不給房租了。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她有一間房子正出租給別人，但婆婆卻想要她將房子給收回，並且便宜租給小姑，「小姑剛新婚不想住婆家也買不起房，所以腦筋動到我這」。

但是原PO表示，她原本的租客住得好好的，都有按時繳租金，反倒是小姑，不知道會不會住著住著，就不給房租了，「婆婆現在一直問我租客租到什麼時候，我好頭疼」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「叫小姑回娘家住，自己跟老公住外面」、「說租客簽長期約就好了啊」、「（說）租客剛好是娘家的親戚，可能沒辦法」、「租客剛簽約續租兩年呢」、「你自己都知道答案了」、「就藉口說合約是娘家人處理的，你再回去問娘家人」。

不少網友也認為，最好不要租給親戚，「跟婆婆說還有三年租約才到期，不要租給有姻親的人，很麻煩」、「就一直說租約還沒到，或是找別的話帶過，即使真的到了退租了也跟她說租客續約，千萬別妥協租給小姑，日後肯定會出問題」、「繼續租給別人，萬一小姑不好處理，叫她搬又在那邊情緒勒索，為了不必要的麻煩，還是租給別人比較放心」、「租著租著，就成了小姑的了」。

關鍵字：租屋小姑毒姑九賤婆媳討論區

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

加速老建物重建！都更條例放寬容積認定標準　新北14萬戶受惠

立法院10月25日三讀通過都市更新條例第65條修正案，擴大原建築容積適用對象，新北市境內估計有2,740棟(約14萬戶)合法建築物，未來屋齡達30年申請都市更新將可適用，期能加速老舊建物重建。

3小時前

重大開發及產業加持　台南房價續漲「這一區」交易量爆增5成

台南市最新一期月住宅價格指數出爐，本期住宅價格指數為149.93，較前期（6月）微幅上漲1.17%，相較去年同期則上漲10.80%。以住宅型態而言，本期大廈價格指數為156.68，透天住宅價格指數為140.32，與前期相較，大廈價格指數漲幅高於透天住宅價格指數。

5小時前

建商打出「回頭價」　台中房市現軟著陸現象

年初房市暢旺，多數建商與民眾認為房地產榮景將持續呈漲勢，當時各行政區紛紛打出「最後Ｘ字頭」，沒想到在央行重手後，房價急踩煞車，有業者率先打出回頭價。業者認為，房市如政府預期出現軟著陸，對消費者是一件好事。

5小時前

佛心房東註明「寵物可」！一聽柴犬秒拒租：只准養魚...他傻眼

不少房東都不願意租房給有寵物的民眾。近日就有一名網友在網路上發文，表示自己的兒子準備在外租房，找了一間心儀的房子，對方也註明「寵物可」。沒想到，當他們準備簽約時，房東聽到寵物是柴犬，當場立刻拒租，並表示自己只接受「養魚的」，讓原PO兒子聽了相當傻眼。

5小時前

【廣編】不畏景氣、品牌出線！「環泥水澐」正式公開、締造千人預約賞屋

今年房貸限縮政策推出後，各推案來人驟降，然而在這房市觀望的氛圍下，環泥建設推出的三重首案「環泥水澐」仍有上千組登記預約賞屋的佳績，本案也在本日（8日）正式開案迎接眾人的期待！

5小時前

房子出租中！婆婆要她收回「便宜租給小姑」　網一面倒：別妥協

「婆婆現在一直問我租客租到什麼時候，我好頭疼。」一名女網友發文表示，她有一間房子正出租給別人，但婆婆卻想要她把房子收回，並以便宜的價格租給她的小姑，但她就很擔心，不知道小姑未來會不會住一住，就不給房租了。貼文曝光後，引發討論。

5小時前

「QK業」新客源變少　南部摩鐵地主賣地求生

精華區素地開發有限，高雄近年興起「摩鐵」收購潮，近3年包括加州、麗馨、御宿汽車旅館等，都陸續被建商收購，做為儲備土地庫存，可養地兼收租。專家分析，摩鐵基地方正完整，且有機會符合危老條件，對建商來說，極具出手誘因。

5小時前

新家裝潢ING！他下班突襲「見1幕」超震驚：是業界常態嗎

一名網友表示，最近新家正在裝潢，由於工作繁忙，平時都是設計師監工，日前他下班順路去現場看看，原本還十分滿意，直到在浴室發現大蟑螂，陽台更有成堆的垃圾，讓他錯愕不已，忍不住求問「這是業界常態嗎？」

5小時前

【廣編】「耕建築」獲得Fitwel認證　與全球頂尖健康宅並駕齊驅

耕薪建設•耕建築一直以來致力於「都市更新」、「危老改建」，每一棟建築從＂舊有＂到＂新有＂的過程，皆注入「安全、健康、永續」的特色。近期所屬建案耕心冉冉、耕青禾、耕玉陸續榮獲美國MUSE設計大獎最高榮譽白金首獎﹑倫敦IAA設計大獎最高榮譽白金首獎…等諸多國際大獎的肯定。

6小時前

桃園藝文特區科學指標建築　皇普建設富國段案今正式動工

上市建商皇普建設（2528），今（11/8）於桃園市藝文特區富國路段舉行隆重開工動土儀式，董事長蘇永平出席表示，一家建設公司要成為一流品牌，必須著重於施工品質和售後服務，皇普建設也將持續以此為目標，為民眾打造優質好房。

6小時前

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新舊小北只差70公尺　舊屋主痛..

新家裝潢ING！他下班突襲「見..

建商打出「回頭價」　台中房市現..

分享買房消息「閨蜜卻冷淡」　網..

不是七期！台中豪車展示間全向南..

獨／3倍租金逼走熱浪島「房東被..

東港透天兇宅開價1980萬　網..

「笑死！已經倒閉」夜市變「港都..

買不起台北「住每天桃園方便嗎？..

「無尾巷」別買？專家：有「1條..

ETtoday房產雲

最新新聞more

都更條例放寬　新北估14萬戶建..

重大開發增加！台南房價續漲「這..

建商打出「回頭價」　台中房市現..

房東註明「寵物可」！一聽柴犬秒..

「環泥水澐」正式公開　締造千人..

房子出租中！婆婆要她收回「便宜..

「QK業」新客源變少　南部摩鐵..

新家裝潢ING！他下班突襲「見..

「耕建築」獲得Fitwel認證

桃園藝文特區科學指標建築　皇普..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366