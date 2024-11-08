房子出租中！婆婆要她收回「便宜租給小姑」　網一面倒：別妥協

▲原PO有一間房子正出租給別人。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「婆婆現在一直問我租客租到什麼時候，我好頭疼。」一名女網友發文表示，她有一間房子正出租給別人，但婆婆卻想要她把房子收回，並以便宜的價格租給她的小姑，但她就很擔心，不知道小姑未來會不會住一住，就不給房租了。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她有一間房子正出租給別人，但婆婆卻想要她將房子給收回，並且便宜租給小姑，「小姑剛新婚不想住婆家也買不起房，所以腦筋動到我這」。

但是原PO表示，她原本的租客住得好好的，都有按時繳租金，反倒是小姑，不知道會不會住著住著，就不給房租了，「婆婆現在一直問我租客租到什麼時候，我好頭疼」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「叫小姑回娘家住，自己跟老公住外面」、「說租客簽長期約就好了啊」、「（說）租客剛好是娘家的親戚，可能沒辦法」、「租客剛簽約續租兩年呢」、「你自己都知道答案了」、「就藉口說合約是娘家人處理的，你再回去問娘家人」。

不少網友也認為，最好不要租給親戚，「跟婆婆說還有三年租約才到期，不要租給有姻親的人，很麻煩」、「就一直說租約還沒到，或是找別的話帶過，即使真的到了退租了也跟她說租客續約，千萬別妥協租給小姑，日後肯定會出問題」、「繼續租給別人，萬一小姑不好處理，叫她搬又在那邊情緒勒索，為了不必要的麻煩，還是租給別人比較放心」、「租著租著，就成了小姑的了」。