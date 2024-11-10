嘉義市公辦都更「1坪54萬元」　議員憂高房價定錨





▲嘉義市府公辦都更案1坪最高達新台幣54萬元。（示意圖／嘉義市政府）

文／中央社

嘉義市議會8日進行定期會工作報告，議員王浩質疑市府公辦都更案1坪最高達54萬元，恐造成高房價定錨效應；市府都發處表示，都更在市中心，高房價是市場預期，尊重機制。

嘉義市議會第11屆第4次定期會8日進行市府各局處工作報告，時代力量議員王浩針對嘉義市首例公辦都更「嘉義都更好」建案提出質疑，他認為嘉義市房價所得比，較2023年第1季同期增加1.09倍，增幅全台第3高，僅次新竹縣市。

王浩表示，嘉義市房價增長幅度驚人，首例公辦都更案由國城建設推動，今年8月動土，這起建案平均1坪為新台幣47萬多元，最高達54萬元，同期預售屋平均單價28萬元至31萬多元間，這如同喚起嘉義青年高房價夢魘，更將產生房地產市場常見「定錨效應」，成為後續建案的樓地板起價。

王浩指出，這起公辦都更案的公有地持分部分，教育部分配回4間店面，連土地價值比市政府低的國產署也分配回2戶，市府卻將價值9646萬元的土地，分配回現金1億1000萬元，等於賣地淨賺不到2000萬元。

王浩說，國產署價值2349萬元的土地，分配回2戶高樓層，若依同比例分配，市府約為國產署土地價值的4.1倍，可分配到8至9戶，依目前市價絕對遠超過1億1000萬元，希望市府在公辦都更案2期不可重蹈覆轍。

嘉義市都發處長許懷群表示，透過公辦的力量，整合並處理閒置的公有地，首期公辦都更整合長達20年，公辦都更案位置在市中心，加上近年嘉義市城市發展影響，高房價是市場預期，市府尊重市場機制，並未參與房價訂定。

許懷群指出，基於公益性，市府經跨局處討論，最後是選擇分配權利金及托育中心。

嘉義市政府表示，首例公辦都更案位在嘉義市垂楊路與吳鳳北路路口，建商打造4棟地上15層樓、地下3層樓的住商大樓，預計於2028年底完工並交屋。