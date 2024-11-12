「加入東森，開啟幸福人生」　東森房屋連續5屆榮獲幸福企業金獎認證

▲東森房屋幸福企業金獎認證。

圖、文／東森房屋提供

由1111人力銀行主辦的「2024幸福企業」票選結果終於揭曉，11月11日於台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮，主辦單位邀請包括國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然、前內政部長李鴻源、中經院董事長曹添旺、衛福部長官、經濟部長官等重量級貴賓，蒞臨現場擔任頒獎人，現身力挺幸福企業。

「2024幸福企業」票選共分為11大類，東森房屋連續5屆榮獲「營造建築類」幸福企業金獎標章認證，根據1111人力銀行調查顯示，上班族今年幸福感指數為57，相較於去年調查的55，今年略為上升，其中有4成4受訪上班族自評任職的公司是幸福企業，另外5成6則認為不是，主要原因在於薪水偏低就佔了58.5%。

東森房屋副總經理陳財鴻表示，在薪酬方面，房仲業可說是普通人想要「翻轉人生」的一條捷徑。依據內政部統計，2024年第二季全台平均購屋總價約為1,399.8萬元，若以6%服務費計算，仲介成交一件的佣收大約就落在84萬元左右，即便扣除相關費用，業務實際到手的獎金可能已經是一般上班族好幾個月的薪水，薪資報酬可謂是相當誘人。另外，積極為員工打造幸福的工作環境是我們責無旁貸的工作。我們提供多樣的教育訓練機制、員工健康檢查、三節禮金、生日禮品、員工購物優惠等各種福利。此外，與傳統的朝九晚六工作相比，房仲可以根據自己的節奏來安排工作，如此一來就能讓業務人員更好地實現時間彈性，財富自由，兼顧生活與工作，而且業務人員也可以在與客戶溝通的的過程中，建立人脈，開拓眼界，領略不一樣的人生。

▲東森房屋幸福企業金獎認證。

陳財鴻進一步指出，2024年可說是東森房屋的得獎年，除了本次連續5屆榮獲幸福企業金獎，我們更在今年蟬聯第23屆「金仲獎」，又連續第三年獲得卓越雜誌「最佳客戶信賴獎」的肯定，顯示東森房屋不僅在專業能力深獲業界肯定，品牌形象上更是獲得民眾高度信任。然而，這一切的榮耀都歸功於每一位夥伴，因為同仁是企業最寶貴的資產。歡迎有志加入房仲業的夥伴「加入東森，開啟幸福人生」，親身感受超幸福的職場環境。