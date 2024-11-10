4字頭成家！中和環球商圈房價親民　磁吸2大區上班族移入

▲中和員山積穗、環球購屋中心商圈房價親民，是中和與新板特區上班族購屋首選之一。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

環狀線中原站旁出現8字頭新案，區域也越來越多廠辦興建完工，就業人口增多，帶動區域房市發展。在地房仲表示，中原站延伸到遠東世紀廣場就業人口多，但住宅供給少，因此多選擇在鄰近的環球購屋中心商圈購屋，此外該區房價親民，4字頭即可成家，也吸引不少鄰近的新板特區買盤。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

捷運環狀線通車後，顯著帶動中和部分地區發展，吸引大型開發商推案，有住宅、也有廠辦，就業人口增加之外，有陸續出現大型指標住宅案，其中中原站旁的「METRO PARK」成交站上8字頭，最高單價來到87萬元，相當驚人。

東森房屋中和環球（2）店長陳政志表示，中原站一路延伸到遠東世紀廣場一帶，科技大廠林立，就業機會多，且隨區域發展，廠辦陸續興建、完工，就業人口有越來越多的趨勢，這也使得周圍房市需求增加，價格走高。

不過，中原站、遠東世紀廣場還是以廠辦開發為主，住宅供給相對少，因此該區上班族大多選擇在鄰近的員山積穗買房，其中指名度最高的就是環球購屋中心周圍，該商圈生活機能佳，除了有購屋中心，還有好市多等大型賣場，開發成熟，是相當適合居住的區域。

陳政志指出，環球購屋中心商圈通勤至廠辦辦公區，只需5~10分鐘車程，此外還鄰近新板特區，在相對親民的房價優勢下，也吸引許多板橋的上班人口購屋。

陳政志接著表示，放眼整個中和區，員山積穗、環球購屋中心商圈房價可說是最親民的，市場以中古屋交易為主，公寓成交單價落在45~48萬元，1000~1500萬元買得到3房；屋齡20年的中古社區單價則約55萬元左右，2房～3房帶車位總價落在1500~2000萬元間，CP值高。

▲環球購屋中心商圈公寓成交單價落在45~48萬元。（圖／東森房屋提供）

至於房市大環境，陳政志觀察，9月20日央行祭出第七波選擇性信用管制之後，在地市場交易量縮2成，在限貸的影響之下，1500萬元以上交易遲鈍，但1000~1500萬元的首購剛需型產品仍持續成交。

陳政志說，央行打房之後，中和地區雖然量縮，但價格沒有明顯鬆動跡象，尤其是員山積穗、環球購屋中心商圈，僅有少部分急缺資金的屋主讓利降價，「該區由於以中古市場為主，長期以來沒有什麼投資客炒作，因此在現在打房的環境下，也不會出現大規模拋售潮，大多屋主都知道政策是一時的，除了對價格有所堅持，整體委售量也沒有增加，房市相對穩定健康。」

▲東森房屋中和環球（2）店長陳政志。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」