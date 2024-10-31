嘉義5字頭創新高　在地房仲：投資客口袋深「目前價格沒鬆動」

▲在台積電、產業園區題材帶動下，近年嘉義房價漲勢驚人。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／嘉義報導

在台積電、產業園區題材帶動下，近年嘉義房價漲勢驚人，蛋白區飆上3字頭，嘉義市中心甚至成交5字頭創新高。在地房仲表示，雖然過去嘉義有不少投資客購入，尤其是嘉義縣地區，但他們普遍實力強、口袋深，即使目前政府打房，但未見到價格鬆動。

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近年嘉義房市擁許多重大利多，除了台積電即將進駐嘉義科學園區外，華泰名品城OUTLET也插旗高鐵站旁9.9公頃地上權案，預計2032年完工落成，此外還有多個產業發展園區，而房市最受惠的為嘉義縣太保市，近年房價漲幅都是名列全國前茅。

觀察實價登錄，太保市新案已來到3字頭價碼，是在地人過去無法想像的。東森房屋嘉義後庄加盟店東陳梅桂表示，最初嘉義高鐵一帶1字頭就好像天價了，如今來到3字頭確實相當驚人，觀察嘉義縣以外來買盤為主，其中有2大購屋族群，分別是未來即將進駐的科技業員工，以自用考量提前購入，另外還有不小比例的投資置產客。

不過投資客多，如今面對央行第七波選擇性信用管制，嘉義縣房市頂得住嗎？陳梅桂認為：「交易量縮是肯定的，但目前來看價格沒有出現鬆動跡象，說實在的，嘉義的投資客都相當有實力，慢慢賣就好，也預期不會出現大量拋售潮，如果市場真的太差，頂多也只會調降一點點。」

▲嘉義房價最高的區域在嘉義市。（圖／東森房屋提供）

事實上，嘉義房價最高的區域在嘉義市，近期有預售案成交5字頭，創嘉義新高價，躍上新聞版面。陳梅桂表示，該案地段精華，座落嘉義小天母地段，靠近體育館與大雅路商圈，距離新光三越、遠東百貨也不遠，成交5字頭不用太驚訝。

陳梅桂進一步表示，嘉義市買盤以在地客為主，其中包括首購、換屋都有，此外嘉義市也同樣受惠科技園區、高鐵商場等利多加持，雖然價格漲幅不像太保等地來得凶猛，但近年也有明顯成長。

陳梅桂說，嘉義市土地稀缺，新推案量少，在供不應求的市場環境下，也使得價格容易走升，目前嘉義西區、火車站一帶有建商在整合大面積基地，個案條件更好，預期未來有機會見到6字頭價格。

至於嘉義市中古行情，陳梅桂指出，以最常見的屋齡20~30年電梯大樓、華廈來說，成交單價落在22~25萬元。此外，嘉義縣市交界的湖子內重劃區指名度也頗高，該區屋齡較新的大樓均價還在2字頭，建坪70坪的電梯雙車庫透天則只需2400~2800萬元即可入手。





▲東森房屋嘉義後庄加盟店東陳梅桂。（圖／東森房屋提供）

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