華友聯南二都交屋順　前3季EPS達18.4元登「獲利王」

▲上市建商Q3財報揭曉，華友聯前3季營收暴衝，年增近20倍，一舉奪下獲利王。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

上市建商Q3財報揭曉，華友聯前3季營收暴衝，年增近20倍，一舉奪下獲利王。其次為冠德，在三重指標大案交屋挹注下，也繳出獲利好表現，而該建商也積極佈局政府中大型標案，先前才剛拿下「信義兒福B2基地」。

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時間走到11月14日，上市建商Q3財報全數開出，據台灣股市觀測網資料，上市營建類股獲利王為高雄建商華友聯（1436），前3季EPS（每股純益）達18.35元。在新案交屋帶動下，華友聯前3季營收61.3億元，年增近20倍。

華友聯Q2起進入完工交屋階段，主要交屋個案為總銷24億元的台南南區「CASA」，以及總銷73億元的高雄左營「NEXT 21」。展望未來，華友聯手上土地存量多，且取得成本低，有助未來的獲利貢獻。

上市建商前3季獲利亞軍為冠德（2520），EPS達8.3元，營收222億元，年增近6成，稅後純益達44.94億元。冠德繳出亮眼成績，主要受惠「冠德心天匯」預售案完工交屋，該案總銷高達130億元。

此外，冠德手上還有3大成屋案持續去化，包括「冠德信義BCF」、「冠德大直湛」、「冠德安沐居」。展望未來，冠德土地庫存已備7~9年案量，量能無虞，未來除會持續關注中大型標案，包括捷運、公辦都更等等。

先前，冠德才剛拿下「信義兒福B2基地」，該案基地B2都更案基地約2450.25坪，將興建1棟地上26層的住辦大樓，以及1棟地上20層的住宅大樓，冠德預計投入76.15億元，全案預計2031年完工。

▲上市建商前3季獲利排行。（表／記者項瀚製）

代銷方面，海悅（2348）前3季營收達58.42億元，年增61.9%，稅後純益約達20.47億元，年增1.7倍。海悅由於因股本擴張，前3季EPS為13.25元，略低於去年全年13.86元，不過仍大幅優於去年同期6.17元。

展望明年，「擎天森林」建案將於Q1進入完工交屋作業，加上新北「A3光點」、台中「南悅豐映」、高雄「達麗未來市」等4案將依完工交屋為營建收入添柴火，以及轉投資收益項目認列，將創豐碩營運表現。

愛山林（2540）表現也相當亮眼，前3季營收75億元，稅後純益16億元。值得關注的是，受惠自建案交屋，愛山林10月單月營收達18.08億元，年增174.62%，累計前10月營收93.11億元，超越去年全年度合併營收，更創下單月、累月歷史新高。

展望未來，愛山林將有越來越多自建案完工交屋，挹注營收，明年預計有百億元的完工量，2026~2028年更有超過200億元完工量，2029年後則達800億元以上。

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