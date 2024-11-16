信義區1公里隔出「不同世界」　中古房價最大差4倍

記者項瀚／台北報導

同樣都在信義區，緊鄰的2商圈房價卻天壤之別，信義計畫區、吳興街山坡區的中古大樓華廈，最大均價價差高達163萬元，相差了4倍之多。在地房仲表示，吳興街山坡區電梯物件雖然便宜，但指名度不太高，買方大多都有地緣性。

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▲5字頭買得到，信義區吳興街山坡區的中古華廈。（圖／記者項瀚攝）

《ETtoday新聞雲》委託台灣房屋統計台北市信義區中古大樓華廈，今年成交最高、最低的10筆平均單價。最高價10筆都在信義計畫區，每坪均價217萬元；最低價10筆則都在吳興街商圈，且皆為東南側延伸的山坡地、四獸山一帶，平均單價53.7萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，信義區的成屋高低價區段，距離相當近，吳興街尾的舊社區與信義計畫區的豪宅聚落，相距僅約1公里，但房價卻天差地遠。

▲信義計畫區、吳興街山坡區房價價差非常大。（表／記者項瀚製）

陳定中說，吳興街一帶山坡地眾多，開發腹地有限，使區域發展相對遲緩，加上周邊巷弄狹小，環境質感較為遜色，且以30年以上的中古屋交易為主，少有指標新案釋出拉抬價位，所以長年來都是信義區房價最親民的區段。

中信房屋忠孝加盟店經理翼光明表示，吳興街商圈的精華地段，像是北醫、緊鄰信義計畫區的莊敬路一帶，中古大樓華廈達8~9字頭行情，而越往山上走，價格也越親民，才比較有機會找到5~6字頭的中古華廈。

不過，翼光明表示，吳興街山區以及延伸的紫雲街、祥雲街一帶，以別墅透天型產品為主力，總價從7千萬元到上億都有，「會在山區這邊買電梯華廈、公寓低單價物件的人較少，這邊外出通勤不方便，買方大概就是預算有限，並具有地緣性，像是長輩住在附近的別墅，年輕人就近買房。」

▲吳興街山坡區電梯華廈產品的指名度不高。（圖／記者項瀚攝）

預售部分，今年信義計畫區沒有預售案交易，而吳興街商圈則僅有「信義CASA」，今年成交單價落在85~100萬元。本站曾針對2023年報導，信義計畫區預售案「松雍」每坪最高218萬元與「信義CASA」每坪最低82萬元，相差高達136萬元，且這2案僅相距車程5分鐘。

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