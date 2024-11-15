建商1坪60萬買老牌幼兒園創價　打掉重建住宅大樓

記者張雅雲／高雄報導

不管景氣好壞，建商儲備土地庫存都是王道，據實登揭露，利頂建設以自然人名義入手小港「雨果幼兒園」，該土地單價高達60萬元，刷新該區段的地價新高，也是小港有實登以來的地價次高。信義房屋專家表示，目前高雄小港區的房價因為航空城效應持續上升。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

▲利頂建設以自然人名義入手小港宏平路「雨果幼兒園」，目前已整棟拆除。（圖／記者張雅雲攝）

▲「雨果幼兒園」位於小港區宏平路，8月已歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

根據實登揭露，「雨果幼兒園」位於小港區宏平路，地坪258坪，為住5用地，4月以總價1億5507.6萬元成交，換算地價60萬元，據了解，新買家為利頂建設以伍姓自然人名義入手，而該幼兒園目前已整棟拆除。利頂建設表示，該案最快明年動工，預計規劃2~3房大樓，詳細內容目前還在規劃中，未來將採完工後再銷售。

▲宏平路為小港區主要交通幹道之一，沿線商家林立，可供日常採買，並鄰近捷運小港站。（圖／記者張雅雲攝）

該幼兒園位於小港宏平商圈，在地20年，是相當老牌幼兒園，8月已歇業，宏平路為小港區主要交通幹道之一，沿線商家林立，可供日常採買，並鄰近捷運小港站、高雄國際機場，生活機能發達，是不少在地人指名購屋區段。

信義房屋鳳山鳳頂店專案經理詹懿表示，宏平路可建地有限，目前僅1案預售中，未來還有友友新案將公開。根據實登，宏平路近3年沒有超過100坪的土地成交紀錄，今年宏平路巷內曾有50坪土地成交，價格落在24.5萬元，以該幼兒園成交地價來看，已創宏平商圈區域新高。

案名 建商 現況 價格 未定 利頂建設 雨果幼兒園已拆除 先建後售 未定 友友建設 結構中 未開案 和築親親 和築建設 預售 均價 27.8 萬

▲小港宏平路新案。（ETtoday製表）

而小港區5月在小港路曾有15坪土地，成交單價創下68.7萬元的小港最高單價，60萬元也是小港地價次高紀錄。在地代銷分析，小港預售案「清景麟國家公園 」，8月時出現最高成交價達37.7萬元，預估利頂未來新案開價也要站上4字頭。

▲高雄航空城計畫可為小港房市帶來新議題，促進高雄產業投資、觀光發展。（圖／記者張雅雲攝）

詹懿表示，今年預售大樓均價為30.2萬元，中古大樓以屋齡30年上下為主，成交價落在15萬元上下，目前小港區的房價因為航空城效應而持續上升，原本的高雄機場將斥資880億元興建新航廈，目標打造一座年運量達1650萬人次、供國際線及國內線共用的大型航廈，為小港房市帶來新議題。



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