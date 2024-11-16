門鎖鏈條有卡好！大票卻驚喊危險「一踹就開」：容易被破解

▲原PO覺得門閂有問題。（圖／翻攝自爆廢2公社公開版）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人會在門上裝鎖，但安裝方式一定要確認。有網友貼出一張鏈條式的安全門鎖照，乍看之下已經鎖好了，但他就直呼「為什麼我覺得有點危險？」結果不少人也紛紛點頭，「有點安全，但又有點不安全（這手法堪憂）」、「橫閂裝反了」、「左邊扣具，方向裝反了。」

有網友在「爆廢2公社公開版」貼出照片，可以看到畫面中的鏈條鎖由兩部分組成，一部分固定在門框上，另一部分固定在門扇上。鏈條的一端連接到固定在門框上的小金屬板，上面則有一個長條形的孔洞，鏈條可以在這個孔洞中滑動，從而達到鎖住或解鎖的效果。

另一端的鏈條連接到門扇上的金屬板上，這個金屬板也有一個圓形的孔洞，用於固定鏈條的另一端。不過，門鎖乍看之下有鎖好，但原PO就直呼「為什麼我覺得有點危險？」

看到貼文後，就有人也不禁驚呼，「滑槽上下裝反了呀」、「一踹就開」、「橫栓裝反了啦」、「踹門就開了」、「左邊那片金屬，它的右邊孔應該朝左邊；現在它朝右邊，門打開，鏈條順勢就跑出來了。」

也有網友表示，「這種東西就算沒裝錯邊，我也不會去使用這個，沒安全感，我都自備『阻門器』」、「不管怎樣，這鎖很爛，容易被破解」、「這個鏈子品質很爛…本人旅館工務，裝過，超爛，不如內門擋。」