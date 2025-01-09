洗衣機不貴「誰會去投幣式洗衣店？」　網點名1類人：超多啊

▲很多家庭都會購買洗衣機。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人都有洗衣服的需求，不過有不少家庭都是自己買洗衣機，不會特地到外面洗，因此近日就有網友好奇拋問，投幣式洗衣店都是誰在去的？居然有這麼多人可以忍受與他人共用洗衣機。貼文曝光後，不少網友點名1類人正是投幣式洗衣店的客群。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「沒人發現投幣式洗衣店都不知道誰在去的」為標題發文，提到現在洗衣機的價格並不貴，且就算家裡小，也可以購買比較小尺寸的洗衣機，所以他本心想，投幣式洗衣店應該開不下去，豈料實際狀況卻與他所預想的相反。

原PO直呼，想不到有這麼多人能夠忍受與他人共用洗衣機、每天提著衣服到洗衣店、在店內等衣服洗好，投幣式洗衣店都是誰在去的？

▲不少網友認為，租屋族正是投幣式洗衣店的客群。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，不少網友表示，「嫌租屋洗衣機髒的人，或者根本沒洗衣機」、「租房的不想買，有房的沒空間」、「租屋族、單身族啊」、「北漂的租屋族超多啊」、「很多租屋處是連洗衣機、曬衣場都沒有的」、「租屋仔不想在家裡放洗衣機還好吧」、「我租屋族，去用烘衣機」、「老闆有在顧的，其實比租屋的乾淨」、「一堆租屋的會去，因為根本沒洗衣機」。

也有網友回應，「我們社區有提供投幣式洗衣間，廠商都會固定來清洗，很好用的欸」、「我都去用烘衣機」、「我會去啊，但是我是單純去烘床單、被單、枕套的」、「脫烘一個小時就完成，省時省力」、「人家洗衣機可能還比你家乾淨咧」。話題引發討論。