All in存款買房沒錢裝潢　「女友1舉動」超暖！他驚：像中樂透

▲金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友買房後面臨資金壓力，帳戶剩不到10萬元，原計劃兼職存錢解決裝潢問題，卻在一次對話中，意外發現女友神秘的「存錢術」，女友居然已經悄悄累積800萬存款，要幫忙出裝潢錢，讓他非常驚訝。這段甜蜜又反轉的故事引發網友熱議，「你真的賺到了」。

男網友在Dcard發文，近日剛買下人生第一間套房，頭期款付完後，耗光了大部分積蓄，帳戶僅剩不到10萬元。由於限貸政策改變，貸款比例從原本預期的八成降為七成半，導致裝潢預算被壓縮。為了解決廁所裝潢問題，他決定下班後兼職，多賺些錢來填補這筆缺口。

就在原PO為存錢發愁時，女友心疼他工作已經很辛苦，建議不要再做兼職，並提出「裝潢廁所的錢就從這裡出就好啦」。男子原以為對女友積蓄有限，沒想到一看帳戶餘額，竟已存下800萬元，驚訝地問女友怎麼做到的，才知道女友多年來精打細算，把日常省下的錢全都存起來。

女友進一步解釋，過去8年，雙方收入大致相當，但家中支出多由男方負擔八成，她負擔兩成，將少出而省下的錢全都存起來了。男子回憶，女友曾開玩笑喊「我很會存錢」，但他始終沒當真，這次才真正體會到她驚人的理財能力，「一直以為我存的比她多，我彷彿中樂透一樣，我們居然還有錢！」

貼文曝光，網友建議兩人先結婚，再一起討論金錢分配，「先結婚吧，不然不是我們居然還有錢，是她還有錢」、「我跟先生要買房子的時候，差了幾百萬，我說沒關係啊我先出300萬，接下來且走且看時，先生的眼神之清澈」、「不過這麼好的女友不趕快娶嗎？」「我老婆也是很會存，所以的分紅獎金一下來都分一半給她，這些年下來存得比我多」、「女友人很好，很體貼也會同意你著想，好好把握唷，祝你們幸福下去」。