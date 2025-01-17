衣服曬不乾又臭！他苦惱「怎樣才會香香的」　網曝加1物：不會臭

▲原PO詢問衣服怎麼曬才不會臭臭的。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者郭卉寧／綜合報導

曬衣服最怕遇到下雨天，不只衣服不會乾，還可能有濕悶的味道。就有網友指出，即使已經北漂4年，但還是不能適應曬衣、曬棉被要看天氣的狀況，「請問北部要怎麼把衣服曬香？」對此，就有過來人提供小撇步。

原PO在PTT發文表示，雖然已經北漂4年，但還是無法適應曬棉被要看氣候，以及曬衣服可能會臭掉的困擾，「曬衣服可能下雨、潮濕或飛蟻攻擊，有65%會臭掉；烘衣機的話，則是比較貴、有悶味，而且也沒洗衣精香味，明明台北人都香香的，不知道各位前輩是什麼解法呢？」

貼文發出後，一票人直言用烘的就夠了，「用烘的啊」、「烘衣機明明很香啊」、「烘衣機超香的，可能是要用瓦斯型？真的烘乾會暖暖那種」、「貴也是得烘，絕對不能烘一半為了省錢拿出來」、「換洗衣精、烘衣服時加烘衣紙，這樣還是烘不香的話，該換衣服了」。

但也有人表示，可以用除濕機，「晾室內用除濕機」、「除濕機試試，住北部除濕機應該是必備的吧」、「除濕機加循環扇，靠牆吹5-6小時，衣物鬆軟香噴噴」、「衣服直接掛室內用除濕機，很難臭」；另外，還有網友透露小撇步，「我最近發現洗衣服加小蘇打粉很有效，衣服都不會臭臭的」、「覺得泡過柔軟精再烘、曬是最香的」。