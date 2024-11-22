中壢社宅動土！　409戶預計2029年竣工

▲中壢龍安安居預計2029年完工。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／綜合報導

國家住都中心20日於桃園市中壢區舉辦「龍安安居」社會住宅工程動土典禮。409戶社會住宅預計2029年竣工，總工程經費約25億4,970萬元，由中央全額投資興建。「龍安安居」為中央於桃園市動土的第8處社宅，也是中壢區的第3處。

「龍安安居」位於中壢區中山東路四段慈安三村舊址，鄰近龍安運動公園、宵裡公園、桃園北區客家會館、市立圖書館龍岡分館及忠貞市場，生活機能相當完善。基地車行10分鐘可抵達台鐵中壢站、國道3號大溪交流道及台66線快速道路，且基地西側緊鄰桃園捷運綠線中壢延伸段GE02站預定地，未來出站即到家，交通十分便利。

▲龍安安居將提供409戶社會住宅。（圖／國家住都中心）

「龍安安居」將興建2棟地上14層、地下2層，共409戶社會住宅，預計118年竣工。本案將保留基地內既有樹木，透過低建蔽率、無圍牆的設計，打造與周邊鄰里共享的休憩空間。本案規劃設置日照中心，提升在地社福照顧服務，打造友善共融的居住環境。

國家住都中心表示，中壢區人口數為桃園第二高，近年移入人口持續增加，為滿足居住需求，中央目前於桃園市興建中及已決標的社會住宅已達14處，中壢區包含今日動土的「龍安安居」，共有5處已開工及已決標基地。「龍安安居」區位條件優良，除可滿足在地小家庭成家需求外，還可照顧周邊大專院校校外租屋的學生。

▼龍安安居正式動土。（圖／國家住都中心）