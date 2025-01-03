「砸穿28樓外牆」裝防盜門通往隔壁棟　陸屋主：方便火災逃生

▲女屋主砸穿這道牆就是她的28樓住處，宣稱是為了逃生方便，才會裝門、蓋樓梯，讓她可通往隔壁大樓。（圖／翻攝自常德論壇）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸湖南省一名女屋主異想天開，自稱因為住在28樓高層，為了方便在遇到火災等危險情況時逃生，因此強行砸穿28樓外牆，裝上防盜門、搭建樓梯，直直通往隔壁大樓。此案經查證屬實，相關畫面曝光後引發網友熱議。

常德日報報導，這名王姓女屋主住在常德市中建濱江府的社區，她砸穿的牆面就是她的28樓住處，可見外牆改建成為一道防盜門，並搭建簡易樓梯，雖然樓梯沒有裝上扶手等安全防護措施，但可讓人直接通往隔壁大樓頂樓天台。

女屋主宣稱，她的住處樓層位在28樓，若是發生火災等危險情況，無處可供避難，因此才決定把牆面砸穿進行改建。相關畫面被網友拍攝下來上傳至湖南常德論壇，引發熱議。

針對這起事件，常德市城市管理和綜合執法局表示，在收到市民投訴之後，各單位人員隨即派出人力前往現場進行共同勘察，經初步勘察後認定，屋主在裝修過程中破壞房屋建築主體和承重結構，下達責令整改通知書，限期恢復原狀，同時進行修復加固作業。該機構也表示，嚴厲打擊未經設計擅自破壞建築主體和承重結構的違法行為。