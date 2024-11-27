英國留學置產正夯！英商首都集團全方位服務　專業實現倫敦留學置產一站式策略布局

▲英國憑藉著優越的教育資源和相對穩定的政治經濟環境，正迅速崛起，成為備受青睞的留學目的地。（圖／英商首都集團提供）

房產中心／綜合報導

出國留學已經成為許多家長為孩子的未來鋪路準備的重要途徑，最新的趨勢來看，留美已經不是台灣留學生唯一的選擇，英國憑藉著優越的教育資源和相對穩定的政治經濟環境，正迅速崛起，成為備受青睞的留學目的地，除了教育優勢外，英國也提供豐富的投資機會，吸引許多國際人才和資金，家長們為子女的未來奠定堅實的基礎同時，能兼顧資產配置和全球化佈局，為家庭創造長遠的利益。

▲近期英國調降銀行利率，對投資人而言申請銀行貸款更有利。（圖／英商首都集團提供）

川普當選美國總統後，外界關心保護主義貿易策略可能促使美元走強，影響經濟震盪，也增添美國政治不確定性，促使投資人將資金轉向歐洲等其他更穩定國家尋求避險，相較美國的整體局勢來看，經濟、政局、社會安全整體都更穩定的英國，成為許多投資人的理想地，英商首都集團創辦人張孟婷（Vicky Chang）提到：「近期英國調降銀行利率，對投資人而言申請銀行貸款更有利，其透明的房地產機制與成熟的金融服務，也為外國投資者提供了極大的吸引力」。

▲近來留英趨勢上漲，英國大學在世界排名前10大就佔了4間頂尖大學。（圖／英商首都集團提供）

英國擁有許多世界排名前列的大學，如牛津大學、劍橋大學、倫敦國王學院（KCL）等多元化學科，且大學課程短只要3年即可畢業，碩士學位則多為1年，相較於其他國家更節省時間，還能降低整體留學成本，且畢業後英國提供PSW（Post Study Work，Graduate visa）簽證，允許國際學生在畢業後留在英國工作最多2年，算起來至少在英國待6年的時間。

比較租屋與提早佈局買房，在英國6年的時間，光租房及學費的成本就高達台幣805萬元（匯率均以41計算）；而若以「以學養學」的方式來佈局，購置倫敦2房房產（約台幣2,600萬元），以6年增值後的房價賣出及期間的租金收入就達約台幣3,602萬元，扣除掉小孩的留學及租房支出，等於額外多出了510萬的收益，顯示英國置產投資效益顯著，因此有許多家長為了將來送子女到英國留學提早佈局置產。

※以上數值以英國平均留學費用、平均兩房房價、租金及平均房價增幅來計算

英商首都集團連續兩年榮獲英國國際房產大獎，其成功秘訣在於提供全方位的專業服務。創辦人張孟婷表示，公司不僅在全球佈局，更深耕台灣市場，佔有率達七至八成，服務涵蓋英國房產交易的各個環節，從法律法規、稅務規劃、投資策略諮詢，到資金來源審查、房屋細節檢查，甚至延伸至子女教育規劃及身份認證等，由專業團隊全程協助，讓客戶輕鬆安全地完成在英置產，所有仲介皆持有英國最高標準的營業資格證照，並設有駐地辦公室提供面對面諮詢，體現「專業的事交給專業的人做」的理念，真正做到「說到做到」。

▲英商首都集團蟬聯2023-2025年《英國國際房產大獎》最佳房產仲介及租賃仲介等四項獎項。（圖／英商首都集團提供）

「我們不只是賣房子，而是協助客戶實現夢想。」英商首都集團為台灣家庭提供長遠的英國教育及置產規劃，例如，有位家長8年前便開始為孩子規劃英國留學，在台加強英語能力後，透過首都集團的協助，先投資倫敦小房，以租金收入儲備子女未來學費，孩子升高中時，集團更提供中學家教輔導；到倫敦讀大學階段，則協助購置兩房住宅自住，小孩最終也錄取當前2025年QS排名第二的頂尖名校帝國理工大學，這項長期規劃，不僅實現了子女在倫敦就讀優質學校的目標，租金收入更能補足生活所需， 張孟婷提醒有意在英國置產的家庭，需注意英國印花稅已從3%上調至5%，並建議若孩子計劃在英國留學，將房產登記在子女名下，可有效降低稅務負擔。

由此可見，海外投資房產不僅能獲取租金收益，更能帶來長遠的增值潛力，英商首都集團提到近期外國投資者紛紛將目光投向倫敦新興一區巴特西（Battersea），該區域有多國大使館座落，營造出安全穩定的居住環境，此外，巴特西區域更經歷了嶄新的都市規劃，融合了住宅、辦公大樓、購物中心等多元設施，並擁有泰晤士河畔的優美景致，生活機能性極佳，同時也充分具備宜居的氛圍與生活條件。

▲倫敦新興一區巴特西，為喬治小王子就讀的學區地段，最新的Battersea購物商圈也進駐於此。（圖／英商首都集團提供）

更重要的是，地鐵Northern Line沿線在2021年擴線後，大幅提升了巴特西的交通便利性，直接導致房價飆漲，甚至連英國皇室都將喬治小王子送往該區的托馬斯巴特西小學（Thomas's Battersea）就讀，這也間接證明了巴特西的教育資源和生活品質，從巴特西出發，前往倫敦頂尖大學也十分便捷，例如，地鐵只需15分鐘即可抵達國王十字頂尖學區，包含世界排名第9名的UCL倫敦大學學院，以及藝術殿堂Central Saint Martins中央聖馬丁學院（倫敦藝術大學）等學校，這些優勢共同造就了巴特西成為外國投資者置產的熱門選擇。

▲英商首都集團將於12/11(三)台中及12/13(五)台北舉辦【倫敦一區巴特西親王府】英國房地產巡迴講座。（圖／英商首都集團提供）

看好倫敦房市未來發展，英商首都集團特別邀請英國頂尖開發商來台舉辦說明會，針對倫敦一區的建案進行深度剖析，本次活動不僅展示精選的倫敦豪宅項目，更提供專業的英國買房稅務解析，以及英商首都集團獨有的「一站式」英國置產全流程服務，協助有意投資英國房產的客戶輕鬆完成置產流程。

欲了解更多活動詳情及其他巡迴講座資訊，請瀏覽英商首都集團官網：

https://www.onemovegroup.com/seminar/

建案基本資訊：

▲巴特西親王府位於倫敦一區皇家學區地段，鄰近地鐵站且一線即可通往頂尖校區。（圖／英商首都集團提供）

■ 售價：872,000 – 5,100,000英鎊

■ 類型：1房～4房豪華公寓

■ 室內面積：578 – 2,212 sqft /16.2坪至62.2坪（實坪）

■ 家具：選配（3,600鎊 – 8,800鎊）

■ 產權：999年地上權

■ 完工：已完工

▲建案所在地段與富人區切爾西翹首相望，周邊有購物商場及大片綠地，居住環境優越。（圖／英商首都集團提供）

《場次資訊》：

12/11 (三) 台中日月千禧

12/13 (五) 台北W Hotel



