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屋主失聯不付錢　男把「整車垃圾」倒在家門外

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲屋主不付錢，男子把整車垃圾再回家門口，直接倒在大門外的馬路上。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名男子抱怨，屋主租用大型移動垃圾桶，但事後並未付款，甚至直接失聯搞消失，不接聽電話，讓他氣得把一卡車的垃圾全部載回屋主家，並把整車垃圾倒在屋主住處大門外。

中國報報導，這起事件的影片在社群媒體上流傳，但並未標註事發確切地點與時間。依據影片，一名男子宣稱，這名屋主雖然答應要還錢，但款項拖欠數日，遲遲沒給錢，也不接電話，「所以我就把垃圾載回來了」，許多垃圾就這樣被倒在屋主大門口外的馬路上。

影片曝光引發部分網友討論，許多人支持男子的做法，認為欠錢不還，活該被教訓，甚至有人建議應該要把垃圾倒進大門裡面。也有網友認為，若有人接到這名屋主清理這堆地上垃圾的人員，務必要先確保屋主已經付款再提供服務，免得步上這名男子的後塵。

屋主與其他業者發生衝突遭到報復的案子先前就曾發生過。在愛爾蘭都柏林地區，一名建築工人接下房屋擴建的案子，但事後卻沒有收到工錢，疑似是屋主拒絕付款，讓他氣得爬上屋頂，持電鋸拆掉擴建的部分，大喊「這就是你不付錢的下場」。

▼建築工人稱屋主不付錢，拿電鋸把擴建的部分拆掉。（圖／翻攝自TikTok）

關鍵字：垃圾屋主

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