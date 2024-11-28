房價高漲！　南台灣僅剩3個重劃區有2字頭預售屋

▲南部2字頭房價的重劃區，只剩下台南舉喜重劃區、嘉義高鐵特區以及屏東東新重劃區有2字頭預售屋。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台房價高漲，根據購屋網站盤點，南部還有2字頭價格的重劃區，只剩下台南舉喜重劃區、嘉義高鐵特區以及屏東東新重劃區有2字頭預售屋，其中，東新重劃區價格最親民，均價24.5萬元，而房價漲很兇的高雄，2字頭重劃區已全軍覆沒，價格全面站上3字頭。

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《樂屋網》統計，南台灣包含嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣共5個縣市，近1年大樓與華廈預售屋均價2字頭的重劃區，結果僅3個重劃區入列，其中台南市舉喜重劃區、嘉義縣高鐵特區的價格也已逼近3字頭，僅剩東新重劃區還在25萬元內。

樂屋網發言人洪安怡指出，舉喜重劃區是由華友聯開發推動的自辦重劃區， 緊鄰台86線快速道路，因此又被稱作「86特區」，雖然因為距離市區較遠，機能相對較弱，但也因房價親民，吸引不少小資族跨區購屋。洪安怡說：「隨著台南各大重劃區房價逐漸高漲，在比價效應下，該區未來的能見度應該會越來越高。」

至於嘉義的高鐵特區，洪安怡表示，因為該區開發的時間較晚，目前區域內新建案稀少，但有軌道建設的票房保證，再加上台積電進駐嘉義科學園區的話題，帶動該區房價成長，均價也逐漸逼近3字頭。

縣市 行政區 重劃區 預售屋均價 (坪/萬元) 台南市 南區 舉喜重劃區 29.15 嘉義縣 太保市 高鐵特區 28.83 屏東縣 東港鎮 東新重劃區 24.5

▲南台灣預售屋2字頭重劃區。資料來源：《樂屋網》實價登錄。（ETtoday製表）

東新重劃區則是緊鄰屏東東港市區，屬於自辦市地重劃，面積僅11.6公頃左右，範圍並不大。洪安怡提及，當地早期以透天案為主，不過近期也開始有一些華廈案， 訴求低自備成家，且多為新加坡式住宅，雖然區域尚待開發，但生活機能可仰賴鄰近的東港市區補足，目前均價24.5萬元，也是南部重劃區中最親民。

而南部房價漲很兇的高雄，沒有任何一個重劃區上榜，預售屋已全面站上3字頭，其中相對比較平價的重劃區是鳳山的頂新特區，剛站上3字頭，為30.68萬元。中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍指出，最近幾年在科技題材和建設題材的加持下，高雄的房價持續飆升，很多新興重劃區的預售案，普遍早已突破3字頭。

頂新特區位於台88線快速道路南側，鄰近台88線快速道路鳳山交流道的交通優勢條件，帶動商圈蓬勃成長，大樓總價千萬元內，吸引不少小資族入手，只不過機能仍有待發展。

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