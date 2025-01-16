中和車位1個月4千！「矮牆邊小空地」他傻了　在地嘆：秒殺吧

▲中和「車位」一個月要租4千塊。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友看到一篇貼文，有人要出租中和區的無棚平面停車位，一個月的租金是4000元，目前只剩一個車位，可以預約試停。但他看到照片就忍不住傻眼，因為就只是一塊在牆邊的小空地，「長這樣，一個月要4000」，話題引發議論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「新北停車位這麼值錢喔？」文中轉PO他在FB上看到的招租文，只見發文者的目的是車位出租，位子在新北市中和區，是無棚平面車位，24小時都能停，租金1個月4千塊，要付1個月押金。發文者強調，目前只剩一個車位，可以預約試停。

不過，原PO看到照片就忍不住傻眼，因為該停車位位於一個開放的空地上，周圍有矮牆環繞，地面為水泥地，寬度約2.2米，長度約4米，可以說就只是一塊在牆邊的小空地，令他不禁直呼，「長這樣，一個月要4000。」

但貼文下方就有人搖頭，「算便宜，那附近都三千五，還不一定有位子」、「等你被警察開罰單就知道有多值錢了」、「秒殺吧」、「結果就是不超過一個禮拜就租掉了」、「中和超難停車」、「算便宜的，雙和一堆車買不起車位，投資機械車位租人，年報率都很高。」