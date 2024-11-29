同樓一連3起「小飛俠」事件　在地困擾：露台戶沒人敢買

▲台南有棟大樓頻傳「小飛俠事件」，有民眾在網路大喊無奈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南有棟大樓頻傳「小飛俠事件」，有民眾在網路大喊無奈，透露該棟大樓短短幾月有3起小飛俠，有住戶在社區群組抱怨，「才剛花2萬找清潔公司打掃及消毒及除臭露台上血漬，這禮拜又人跳到露台上」，引來網友熱議，在地透露，連附近大樓的露台戶都沒人敢買。

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該大樓剛完工3年，屬於大型社區，共有5棟大樓，戶數有上千戶，坪數以2~3房為主，因生活機能便利、交通發達，除了自住外，也有不少租客承租。

▲該社區位於台南東區、仁德交界，週邊生活機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

雖然屋齡才3年，屋況相當新，但今年以來小飛俠事件頻傳，有民眾大喊無奈，並上網討論曾遇到的經驗，有網友透露今年4月初有50多歲女子輕生，4月底有20多歲女子輕生，6月再發生1起從11樓輕生，遺體在2樓露台被發現。

也有住戶在臉書粉專《靠北建商》PO文表示，「更慘的是樓下露台戶，他在社區群組抱怨說，上個月才剛花2萬元，找清潔公司打掃及消毒及除臭露台上血漬，這禮拜又人跳到露台上了。」

▲周邊有中山高仁德交流道，生活機能、聯外交通便利。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，平心而論該社區因居住人口多，基數也比較大，不過這都屬個人行為，加上是短時間內發生，因此給在地人極深刻的印象，否則其他棟大樓發生小飛俠事件的數量更多，加上因為地段位置優越，還是一直有帶看。

不過短時間內密集發生，在地人也有自己看法，有仲介透露，之前曾傳出小飛俠是在該社區的露台戶遮雨棚上，不過應是以訛傳訛，露台戶沒有裝設遮雨棚，現在當地露台戶沒人敢買，連帶整個生活圈的露台戶銷售期都拉長。

住商不動產南區執行協理林棋博分析，由於露台仍算在主建物當中，且是由屋主單獨使用與管理，因此發生事故會被視為是在主建物內發生，也算是凶宅，若在遮雨棚上，就算拆掉還是會影響買方意願，仍必須先告知買方曾發生事故，也免構成解除合約的條件。

不過露台戶也會有民眾認為，方便住戶有額外的休閒空間，可以養寵物、種植植栽等，仍吸引特殊住戶青睞。

屋齡 10 年內 預售 房價 28~30 萬 35~40 萬 2~3 房租金 2~2.5 萬 -

▲生活圈大樓行情。（ETtoday製表）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，該社區位於台南東區、仁德交界，近1年均價落在28.6元，屬於出租率相當高的物件，目前在市場出租月租金2房含車位落在2萬元左右，3房約2.5萬元。

葉沛堯說：「生活圈距離家樂福量販店仁德店不遠，且周邊有中山高仁德交流道，生活機能、聯外交通便利，帶動區域購屋需求持續增溫，房價也大幅提升。」此外，車程約10分鐘可快速抵達南紡購物中心，大幅提高生活圈的消費機能，屋齡10年內大樓行情約28~30萬元，預售案成交價約35~40萬元。

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