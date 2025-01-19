看房見「管委會罰錢規定」他秒冷感　全場狂讚：好社區

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「想請教一下大家，管委會的權力有多大？」有網友在「買房知識家」表示，最近看了一間房子，他在坐電梯的時候看了一下公告，發現6則裡面有2則在說不遵守規則會被管委會罰錢，讓他瞬間冷感，「感覺這社區的人可能都…，後續也不會考慮。」不過，底下就有一票人驚呼，「這是有在管理的好社區。」

原PO表示，「最近看一間房子，在坐電梯的過程中看了一下公告，6篇有2篇都是說不遵守規則就會被管委會罰錢（停在別人車格／垃圾沒分類）」，他就認為這個社區可能不太OK，後續可能不會考慮了，只是他第一次看房，不太懂管委會是否真的可以這樣子做，才想問問看。

看到貼文後，許多人反而狂讚管委會，「不要停別人車格、不要不做分類，這不是很基本的個人素養嗎？正常人根本不用擔心這類規範」、「只要自己不違規，管委會根本罰不到你，你是在怕什麼？」「有在管理才是好社區」、「有管理→好社區→推動好房價。爛住戶素質→爛管理→將導致爛房價。」

也有網友指出，「只要經過區權會決議通過，管委會是可以罰錢的，因為垃圾人到處都有，道德勸說對他們來講就是個屁！」「經區權會決議通過，管委會是有權利可開罰，法院一、二審也都認定管委會開罰於法有據！」「我喜歡有在管理，不怕得罪人的管委會。」