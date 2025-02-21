深坑一坪漲到40萬　他傻眼「機能差又老舊」！網曝1優勢：算便宜了

▲深坑房價漲到每坪40萬。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

新北深坑雖位於大台北邊陲地帶，不過便利的交通，開車15分鐘可抵達信義計畫區，也讓周圍房價更具支撐性，一名網友表示，最近看了深坑的房價，發現一坪居然漲到40萬元，深坑沒有捷運，也缺乏建設和生活機能，讓他直呼「是在開玩笑嗎？」對此，不少人認為深坑的地理位置有優勢。

有網友在PTT發文，「沒人發現深坑一坪賣40萬是在開玩笑嗎！」深坑位於山區，濕氣重，除了老街和臭豆腐外，沒有知名商圈，生活機能差，交通不便，出入只能靠開車或騎車。

此外，區域內的房屋年齡普遍在30至40年之間，幾乎沒有新商家進駐，晚上看起來一片黑，森林多，給人一種陰森的感覺，「這樣的鬼地方，竟然有人買一坪40萬以上！根本就整個廢到笑啊！為何這些人不花多點錢去住文山區，要把畢生積蓄花在這種奇怪的地方啊？」

▲網友認為深坑地理位置不錯。（圖／記者項瀚攝）



貼文曝光，網友認為深坑地理位置不錯，「文山區已經不是多一點錢就可以去住了」、「信義區10分鐘，能不貴嗎」、「深坑主打小信義，說真的40萬算便宜吧」、「主打一個離塵不離城」、「深坑開車到信義、南港、公館都20分鐘」。

也有網友指出，現在物價房價都上漲了，深坑漲到40萬不意外，「臭豆腐都賣到兩百了」、「10年前，林口一坪賣15萬我也覺得在開玩笑」、「淡水都30了，深坑40差不多吧」、「八里好像也40萬」、「快買，不然你要買到40萬的石碇了」。

也有網友表示，「我住深坑，皮鞋每逢冬天必發霉，家裡至少要有兩台除濕機」、「住八里都比較好」、「我朋友住深坑老街附近他說衣服都是那味」、「超偏僻… 木柵動物園那邊就很荒涼了」、「深坑是真的鳥不拉屎的鄉下地方」、「雙北唯一佛心房價只有淡水區了」。