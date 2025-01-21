房價仍在漲「卻80萬賠售」　他急問：是警訊？一票人中肯回

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近日，「台中七期預售屋賠售80萬」一事掀起熱議，就有網友不禁好奇，屋主急迫拋售的背後，是否有內幕或小道消息，直呼「會不會是先知？」然而，網友們紛紛中肯表示，「只是金流嘎不過來而已，只漲不跌的東西為何要賣」、「事實就是說賠售，但其實是少賺」。

網友在Dcard發文表示，「最近房價明明是緩慢上升，但卻有一些人非常緊急，賠售50萬、80萬，不惜虧錢也要賣掉，這些人是不是先知？例如對於市場的敏感度或透過人脈聽到一些消息，況且敢在這時候賠售的人，應該是不缺錢的。」

原PO直言，通常股票大漲到要大跌之前，總會有一些先知賣在最高點，然後散戶接高點留下來洗碗，歷史不斷上演，從來沒有改變過。

對此，網友們一面倒搖頭，紛紛回應「台中那位賠售的，手上有7間，只是調節吧，正常人不會買這麼多間，金流不會影響這麼大」、「這十幾年來，很多人也被各大空頭先知嚇到，賣掉很多房」、「只有資金調度有問題才會賠售，不然拿去租人都可以啊」、「台中真的是炒起來的地方，台北人笑看台中房價」、「最近賣也不會是賠售啦，少賺而已」。

另外，對於「台中七期2年前買的預售屋，賠售80萬元」一事，專家認為，目前市場沒有賠售風潮，此案例應為特殊零星個案。