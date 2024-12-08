房仲高專陷苦日子　資深店東：兼差美食外送、機場接送夯

▲央行打房，房仲生意慘兮兮，有人跑去兼差Uber Eats、機場接送。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／台北報導

央行9月重拳打房至今2個多月，房市交易量大減，不少房仲日子變得苦哈哈。就有資深店東說：「有些業務這2個月，1個案子都沒有成交，對於過去沒有存夠冬糧的業務，這段時間就是度小月，有些人甚至去兼差跑Uber Eats、機場接送。」

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先前媒體報導，據內政部資料，截至今年8月國內房仲店數達9072家、仲介人數高達7萬2865人，雙創新高。對此，就有網友好奇，「房仲那麼好賺錢喔？那麼多人搶著去做！」引發熱議。

不過，央行在9月祭出第七波選擇性信用管制，重拳打房，房市交易急凍，10月、11月移轉棟數明顯下滑，不少房仲日子開始變得苦哈哈，尤其是沒有底薪的加盟店業務。

資深店東、住商不動產台北遠企加盟店東吳國源表示：「央行打房後，交易量有感下滑，有些業務這2個月，1個案子都沒有成交，對於過去沒有存夠冬糧的業務，這段時間就是度小月，有些人選擇兼差，常見的包括跑Uber Eats、機場接送。」

吳國源認為：「這波市場交易量急凍之後，確實有些店頭會選擇退場，尤其是獨資、現金沒那麼充沛的店東，這要的狀況可能在1~2個月後會逐漸浮現出來。」





▲前一波房市熱絡，很多房仲都有賺到錢，對於他們來說，還是可以撐。（示意圖／記者陳筱惠攝）

資深店東、東森房屋新莊副都心加盟店東林平川則表示：「央行政策剛出，買賣雙方呈現觀望，但前一波房市熱絡，很多房仲都有賺到錢，對於他們來說，還是可以撐。」

林平川認為：「央行政策並非壞事，反而可讓市場冷靜下來，走向平衡，不然房價若無限上綱的往上衝，買起房的人遠永買不起，對市場來說不是件好事。」

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