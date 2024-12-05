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天氣變化大「買冷暖空調值得嗎？」　網點出1關鍵：硬換就沒必要

▲▼ 房子,室內,客廳,居家。（示意圖／pixabay）

▲原PO想要換冷暖空調。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

最近天氣多變化，時而冷，時而熱，近日就有網友發文表示，她前陣子才把暖氣拿出來，結果隔天又熱到要開冷氣，因此她就心想，是不是要換一台冷暖空調？這樣會不會浪費錢？貼文曝光後，網友看法不一，「直上冷暖就是讚」、「剛好要換建議換，如果很新卻特意換的話就真的浪費」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「冷暖需求變化大，換台冷暖空調值得？」為標題發文，提到最近天氣變化大，她才拿出暖氣來吹，結果隔天又熱到開冷氣。因為她覺得把暖氣放在客廳有點占空間，所以就有意買一台冷暖空調。

不過老公得知後，則認為冷氣還好好的，如果要換冷暖空調的話，實在很浪費。對此，原PO便拋問，換一台變頻冷暖真的很浪費錢嗎？

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「值得啊，冷暖空調超方便」、「會怕冷的就值得，別管別人說啥」、「暖氣常開就值得」、「高山、濱海或是透天這種無遮蔽物，就算暖冬還是會很冷，換就值得」、「冷暖就是讚，不會後悔與浪費」、「今年換新機直接改冷暖，前幾天暖氣開下去超開心的」。

不過也有網友表示，「真的很浪費錢，因為台灣真的冷到要開暖氣沒幾天，忍一下就過去了」。還有網友認為要看冷氣新舊，「冷氣很老舊嗎？定頻或是10年以上換才值得」、「還能用就不會換，等壞掉再換」、「如果正好該換就直上冷暖，如果空調沒壞，為了暖氣硬換就不是很必要」。

關鍵字：冷暖空調天氣PTT

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